Collecte des Restos du Coeur : "Espérons que le public soit au rendez-vous", dans les Bouches-du-Rhône

Vous verrez les bénévoles des Restos du Coeur à la sortie des supermarchés ce week-end. La collecte annuelle des Restos débute ce vendredi et dure jusqu'à dimanche. Cette année, une question est dans tous les esprits des bénévoles : les donateurs seront-ils au rendez-vous malgré le contexte de forte inflation ?

C'est l'espoir d'Alain Evezard, le président des Restos du Coeur des Bouches-du-Rhône. Invité de France Bleu Provence ce vendredi matin, il redoute les effets de l'inflation : "On ne va pas se cacher que l'inflation a sérieusement grimpé (...) quand on voit qu'on atteint des sommets de 16-18% d'inflation sur l'alimentation, c'est grave".

L'inflation qui touche les bénéficiaires et les donateurs

Alors que le nombre de bénéficiaires des Restos a encore augmenté en 2022 dans le département, passant de 47.000 à 50.000 personnes, Alain Ezevard veut toutefois y croire : "Espérons que le public sera présent pour cette collecte, j'ai confiance en eux, quand il s'agit de se mobiliser pour des grandes actions, le public est toujours là".

L'an passé, les Restos du Coeur avaient récolté 210 tonnes de denrées ou produits d'hygiène dans les Bouches-du-Rhône. L'objectif cette année est de faire aussi bien, malgré les contraintes de chacun. Marie-Claude, dans le 15e arrondissement de Marseille, témoigne sur France Bleu Provence. Cette fois, elle ne pourra pas donner : "Je ne peux pas car cette année j'aide mes enfants et mes petits-enfants (...) ma fille est seule avec deux enfants et elle n'a pas un salaire pour les fruits, légumes, la viande et les produits laitiers. Surtout si vous rajouter le crédit de la maison ou les frais pour la voiture".

Besoin de denrées non périssables et de produits d'hygiène enfants et adultes

Les familles monoparentales sont en augmentation constante depuis la crise sanitaire du Covid. Les besoins pour les enfants de 0 à 6 ans sont par exemple en augmentation de 16% aux Restos du Coeur alors que les prix ont flambé dans ce secteur.

Comme chaque année les Restos du Coeur seront présents pendant trois jours dans plus d'une centaine de magasins dans les Bouches-du-Rhône. Parmi les produits recherchés : des denrées non périssables (boîtes de conserve de légumes, viandes, poisson par exemple, confitures, compotes, chocolat, lait...), des produits d'hygiène (savons, gels douches etc.) et des produits pour bébé (lait en poudre, couches etc.).

