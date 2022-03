Collecte des Restos du Cœur : guerre en Ukraine, code barre et solidarité, les nouveautés en Mayenne

La grande collecte des Restos du Cœur débute ce vendredi et se poursuit tout ce week-end partout en France. En Mayenne, de nombreuses structures ont rejoint le mouvement pour participer à cette collecte. Ça représente "une trentaine de surfaces commerciales sur le département", détaille Philippe Durand, président des Restos du Cœur en Mayenne, invité du 6-9 de France Bleu Mayenne ce vendredi matin, "avec 16 magasins présents sur l'agglomération lavalloise, d'Argentré, Entrammes, Loiron, Saint-Pierre-la-Cour et Meslay-du-Maine qui rejoignent notre réseau de distribution".

"Un effort global généreux"

Les besoins sont les mêmes chaque année, "des produits d'hygiène et l'alimentation bébés qui ont un coût important", rappelle Philippe Durand. Avec la guerre en Ukraine, on peut se demander si les gens seront plus généreux ou au contraire auront déjà trop donné à d'autres structures. Et bien ça peut renforcer les dons. "Ça participe à un effort global généreux", affirme le président des Restos dans le département, "c'est un événement national local qui a vocation à remplir nos entrepôts pour permettre de distribuer une alimentation variée sur les populations qui sont en situation de précarité".

Concernant l'Ukraine, "si nous accueillons sur le département des familles ukrainiennes, les Restos du Cœur ouvriront leurs dépôts pour pouvoir assurer leur alimentation", assure Philippe Durand sur France Bleu Mayenne, les Restos rejoignent également le mouvement au gymnase des Chamarrée de Laval, initié par l'AMF53 et la Protection civile dans le département.

Un code barre pour les dons

Cette année, une nouveauté vous attend dans les supermarchés : "Une partie de la collecte sera faite en numérique, avec des codes-barres. La personne va se voir offrir deux solutions, soit la collecte classique avec dépôt dans un chariot, soit elle pourra prendre un flyer avec un code-barres qui sera valorisé à deux, trois ou cinq euros", explique Philippe Durand, "vous allez en caisse, vous présentez votre code barre et la somme sera versée sur un compte global magasin". Facile donc et utile si vous n'avez pas trop de temps dans les rayons.

Rendez-vous donc dans la trentaine de magasins du département.