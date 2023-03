Collecte des Restos du Coeur : "L'inflation pourrait faire baisser les dons", craint l'association en Bretagne

Faire au moins aussi bien que les 150 tonnes récoltés l'an dernier, en Ille-et-Vilaine. C'est le défi que lance l'antenne brétillienne des Restos du Coeur aux donateurs, à l'occasion de la grande collecte de denrées alimentaires qui débute ce vendredi 3 mars, jusqu'au dimanche 5 mars, dans 114 supermarchés du département. Claude Sauze, l'administrateur délégué de l'association en Ille-et-Vilaine était l'invité de France Bleu Armorique ce jeudi 2 mars.

France Bleu Armorique : Avec cette collecte, c'est un temps fort de l'année qui débute pour vous ?

Claude Sauze : Oui c'est un temps très fort. On va a la rencontre des gens dans les magasins pour bénéficier de leurs dons. En fait, on attend beaucoup de cette de cette période. L'an dernier, on en était à 7 000 tonnes au niveau national, on aimerait les dépasser. Au niveau de l'Ille et Vilaine, on était plutôt à 150 tonnes et on aimerait au moins les atteindre cette année.

150 tonnes c'est suffisant pour subvenir aux besoins des bénéficiaires des Restos en Ille-et-Vilaine ?

Non, ça ne suffit pas. On a une augmentation de la précarité, on a une demande de plus en plus forte. L'été dernier, on a eu une augmentation importante de la fréquentation de 12 %. Ces trois premiers mois d'hiver, on est quasiment à 20 % d'augmentation avec de nouvelles familles qui arrivent. Donc on a besoin toujours de plus de dons, toujours plus de générosité.

Avec l'inflation, est-ce qu'il y a une crainte cette année que les donateurs donateurs soient moins généreux ?

C'est une crainte. En même temps, on sait que les Français sont généreux. On compte sur ça. C'est d'autant plus une crainte que les autres dons, ceux qui viennent d'entreprises, de grandes surfaces, de tout ce que nous faisons comme comme ramasse quotidienne est en baisse également. Donc voilà, on est vigilant. En fait, on espère atteindre nos objectifs, mais ce sera peut-être plus difficile cette année.