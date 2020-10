Collecte des Restos du cœur : les bénévoles comptent sur vous dans le Haut-Rhin

Les Restos du cœur organisent leur traditionnelle collecte ce vendredi 17 et ce samedi 18 octobre. Les bénévoles comptent sur votre générosité près des magasins. Dans le Haut-Rhin, la collecte du mois de mars avait été annulée à cause de l'épidémie de coronavirus.

La collecte des Restos du cœur a lieu ce vendredi 16 et ce samedi 17 octobre dans les supermarchés. Une collecte très attendue dans le Haut-Rhin, puisqu'elle avait été annulée au mois de mars dernier, à cause de l'épidémie de Covid-19. Le département était l'un des plus touché par le virus.

Cette collecte, avant la campagne d'hiver est donc très attendue par les bénévoles et les responsables de l'association fondée par Coluche. Ils comptent sur votre générosité.

Au moins égaler les 160 tonnes de 2019

Cette année, ce sont 69 moyennes et grandes surfaces qui participent à cette opération, dans le département du Haut-Rhin. Vous pouvez laisser dans les caddies des bénévoles : des produits alimentaires non périssables, mais aussi des produits d'hygiène (brosses à dent, shampoing, savon). Ces derniers sont les bienvenus, soulignent les bénévoles.

L'entrepôt des Restos du cœur du Haut-Rhin attend les produits collectés, pour les redistribuer © Radio France - Guillaume Chhum

En 2019, lors de la collecte d'hiver, 160 tonnes avaient été rassemblées dans le Haut-Rhin, cela avait permis de regonfler les stocks et d'aider les près de 7.000 bénéficiaires.

Hausse attendue des bénéficiaires dans le Haut-Rhin

Avec la crise du coronavirus, les licenciements et le chômage partiel, les responsables des Restos du cœur du Haut-Rhin, devraient voir les bénéficiaires augmenter d'environ 20%. Pendant deux jours, ce sont près de 200 bénévoles qui vous attendent, pour ce geste de solidarité, pour les plus fragiles.