Collecte des Restos du Cœur : les dons en légère baisse dans la Somme

La grande collecte des Restos du Cœur a été un peu moins bonne cette année dans la Somme. Environ 900 bénévoles, dont une équipe de France Bleu Picardie, étaient mobilisés dans 110 magasins du département du 3 au 5 mars. Ces bénévoles ont récolté 59,6 tonnes de denrées alimentaires, produits d’hygiène et produits pour les bébés.

Des dons en baisse de 2,8%

L'année dernière, les Restos du Cœur de la Somme avaient récolté 61,3 tonnes de denrées, soit une baisse de 2,8% cette année. "On s'attendait vraiment à une chute plus importante, réagit Joël Vaast, le trésorier des Restos du Cœur 80, en particulier des denrées alimentaires car le contexte est compliqué pour tout le monde. Donc on pensait être plus bas que ça. C'est un résultat qui peut être qualifié d'honorable."

L'intégralité de la collecte sera redistribuée aux bénéficiaires du département. Les Restos viennent en aide à près de 16.500 personnes dans la Somme et ont distribué plus d'1,5 million de repas lors de la dernière campagne.