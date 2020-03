Collecte des Restos du Coeur : où donner ce week-end dans le Gard

Ce week-end, des 7 et 8 mars, les bénévoles des Restos du cœur investissent les galeries marchandes des centres commerciaux pour la Grande Collecte. Ils ont besoin de nous. Ils sont en demande en priorité de denrées alimentaires non périssables et de produits d’hygiène (enfants et adultes), ce qui permettra d’accompagner les bénéficiaires jusqu’à la fin de l’été.

Dans le département du Gard, 57 magasins répondent à l'appel. Voici la liste complète. Notez également que le 8h20 ce vendredi sur France Bleu Gard Lozère est consacré aux bénévoles des Restos du Coeur.

Les magasins où la collecte est organisée dans le Gard :

Nîmes : Carrefour routes d'Arles, Carrefour Chemin Bas de Montpellier, Carrefour rue Paul Painlevé, Carrefour rue Emile Jamais, Monoprix Bvd Amiral Courbet, Lidl Boulevard des Français Libres, Leclerc route de Beaucaire, Intermarché route de Sauve, Intermarché rue des Mousquetaires

Alès : Auchaun route de Nîmes, Leclerc Chemin de Trespeaux, Cora quai des Hours, Intermarché av. des Frères Lumière, Hyper U rocade Sud av. Olivier de Serres, Super U chemin de Bruèges

Aimargues : Super U route des Plages

Beaucaire : Carrefour route de Nîmes

Aigues Vives : Lidl Lieu dit Lalemande

Anduze : Lidl route Saint Jean du Gard, Aldi lieu dit La Côté de Beaulieu, Intermarché, Super U rue du Luxembourg

Avèze : Intermarché quartier Tuber

Bagnols sur Cèze : Carrefour Market route de Nîmes, Leader Price

Barjac : Carrefour Contact

Bellegarde : Carrefour Market rue des Arènes

Bessèges : Carrefour Market place de la révolution

Calvisson : Super U

Gagnes : Super U

La Grand Combe : Intermarché

Laroque : Intermarché Lieu dit le Vigne

Laudun : Hyper U

Le Vigan : Lidl chemin du Pont de la Croix, Super U Lot. de la gare

Les Mages : Casino route de la gare

Milhaud : Intermarché rue de l'Aubépine

Pont Saint Esprit : Carrefour Market av. du général de Gaulle

Quissac : Lidl La plaine du Pont, Intermarché route de Sauve

Remoulins : Carrefour Market impasse Arnède Haute

Saint-Ambroix : Carrefour Market route d'Uzès, Lidl Lieu dit Le Graveirol Sud, Intermarché Berguerolle

Saint Christol les Alès : Lidl rue de Montmoirac, Intermarché route d'Anduze

Saint-Gilles : Intermarché rue des Champs

St Hyppolyte : Super U

Saint-Jean-du-Gard : "8 à huit" place de la révolution, U Express avenue René Boudon

Saint Privat des Vieux : Intermarché chemin des Espinaux

Sommières : Lidl rue Raoul Gaussen, Intermarché chemin de campagne

Uzès : Carrefour ZAM Pont des Charettes

Vauvert : Carrefour Market av. de la Condamine, Intermarché ZAC Côté Soleil

Villevieille : Carrefour Market lotissement La Tuilerie