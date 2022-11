Collecte en légère baisse pour la Banque alimentaire Béarn et Soule

La récolte de denrées de la Banque alimentaire a commencé vendredi et s'est poursuivie tout le week-end en Béarn. Chaque année, l’association récolte au niveau national l’équivalent de 23 millions de repas. Malgré un budget de plus en plus serré, les béarnais ont continué à donner mais un peu moins. "Au lieu d'avoir trois boites de thon, les gens n'en ont donné que deux cette année", explique Jean-Bernard Casenave, le Président de la Banque alimentaire Béarn et Soule.

ⓘ Publicité

Au total, ce sont 130 tonnes de denrées alimentaires qui ont été récoltées contre 136 tonnes l'an dernier. "C'est pour nous plutôt une satisfaction. Les donateurs eux-mêmes ont des budgets contraints et le prix des denrées a aussi augmenté. Je suis persuadé que si on convertissait la collecte de cette année en euros, elle serait supérieure à celle de l'an passée", indique le président de la Banque alimentaire Béarn et Soule.