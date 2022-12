Collèges du Calvados : l'assemblée départementale occupée par les manifestants

On savait que l'après-midi serait mouvementée place de la République à Caen. C'est là que les parents d'élèves et enseignants de collèges du Calvados s'étaient donnés rendez-vous à l'occasion de la session plénière du Conseil Départemental du département. L'Assemblée devait notamment se pencher sur la carte scolaire et donc sur la fermeture annoncée d'un deux collèges de Vire, celui du Val-de-Vire. C'était à 14 heures...Et à 17 heures aucun débat n'a encore commencé.

Renforcés par les parents et enseignants du collège Dunois de Caen et du collège Gisèle Guillemot de Mondeville, les manifestants virois ont investi l'assemblée départementale en début de séance, huant le Président UDI Jean-Léonce Dupont, et le forçant à suspendre les débats à deux reprises. Il a même fini par quitter la salle. Un Président qui a finalement accepté de recevoir une dizaine de représentants pour discuter, à conditions que les manifestants quittent la salle. Ces derniers ont refusé et c'est donc le statu-quo. Les forces de l'ordre sont attendues sur place pour procéder à l'évacuation demandée par Jean-Léonce Dupont.

Depuis la rentrée de septembre, les positions se cristallisent autour de l'avenir du collège du Val-de-Vire. Le maire, Marc Andreu-Sabater, également vice-président du Conseil Départemental, d'abord favorable à la fermeture, a finalement changé d'avis sous la pression de sa population. Les conseillers d'Elisabeth Borne, élue députées dans la circonscription de Vire, ont reçu les parents et enseingants virois vendredi. Mais c'est bien à jean-Léonce Dupont et à son assemblée qu'appartient la décision de fermer, ou pas, les collège du Val-de-Vire.