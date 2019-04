Colmar : baisse des subventions à Espoir, l'association a moins d'argent pour aider les plus démunis

Espoir a une nouvelle présidente : Renée Umbdenstock succède à Bernard Rodenstein. Le fondateur a jeté l'éponge, après 46 ans passés à la tête de cette association. Elle doit faire face à une baisse des subventions de l'Etat et des collectivités pour aider les personnes en difficulté.

Colmar, France

Du changement à l'association Espoir de Colmar. C'est Renée Umbdenstock qui succède à Bernard Rodenstein. Le président-fondateur a démissionné à la mi-janvier, après 46 ans passés à la tête de cette association qui vient en aide aux personnes en difficulté.

La nouvelle présidente devra faire face à un déficit de 500.000 euros pour l'exercice 2018, sur un budget global de 6 millions d'euros. Les baisses des subventions de l'Etat et des collectivités sont passées par là. Il y a eu aussi une baisse des dons.

Aider autant de personnes en difficulté, mais avec moins de moyens

Pour la première fois de son histoire, depuis 1973 , l'association a été déficitaire en 2017. Une situation qui a été provoquée par la suppression des contrats aidés dans les associations. Pour ne pas laisser les personnes à la rue, Espoir a préféré les embaucher en CDI. Ce qui a bien sûr un coût dans le fonctionnement du budget.

Il va falloir se retrousser les manches pour garder le cap. On va solliciter nos donateurs et en chercher de nouveaux. Il faudra que l'on fasse des économies," Renée Umbdesntock, la présidente d'Espoir

Bernard Rodesntein a passé la main à la mi-janvier 2019 © Maxppp - Hervé Kielwasser

Une vingtaine de personnes a été embauchée.

Appel aux dons et aux bénévoles

Ce déficit de 500.000 euros ne menace pas l'association, mais elle va devoir serrer la vis. Ce ne sera pas facile. Espoir aide plus d'un millier de personnes en difficulté dans le Haut-Rhin. Il y plus de 300 bénévoles et une centaine de salariés.

C'est aussi une salle des ventes, une structure d'accueil d'urgence, de l'hébergement et de l'aide juridictionnelle pour les victimes notamment.

Face à cette situation tendue, Espoir fait un appel aux dons et aux bénévoles. Il faut se rapprocher de l'association.

