Colmar : " C'est très dur pour le moral" confient les commerçants non-essentiels qui fermeront samedi

Le nouveau tour de vis d'Emmanuel Macron pour faire reculer l'épidémie de Covid-19 ne fait pas l'affaire des commerces non-essentiels à Colmar. Dans les boutiques où l'on vend des vêtements ou des chaussures, c'est la soupe à la grimace.

Même si les magasins peuvent ouvrir ce Vendredi saint en Alsace, ces nouvelles mesures sont accueillies comme un "nouveau coup dur pour le moral", pour les commerçants colmariens.

Les collections printemps-été vont rester dans les cartons pendant un mois

Les collections printemps-été ont déjà été sorties et la fermeture des boutiques samedi soir n'est pas une bonne nouvelle. " Le beau temps était là et les consommateurs étaient revenus dans nos boutiques et là, c'est de nouveau le coup d'arrêt, c'est dur ! ", avance Vincent Houllé qui tient le magasin de chaussures Riethmuller dans le centre-ville de Colmar.

Tony Grémillot va devoir fermer sa boutique de vêtements samedi soir © Radio France - Guillaume Chhum

"On va attendre les aides de l'Etat pour essayer de tenir, mais nous ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir continuer à travailler," poursuit le commerçant. Il emploie huit personnes, dans ses deux magasins.

"Cela faisait quelques jours que l'on travaillait plutôt bien, les clients étaient de nouveau chez nous grâce au soleil et là, nous allons de nouveau être à l'arrêt," regrette Tony Grémillot, le gérant d'un magasin de vêtements Urban Zone.

Continuer à vendre en ligne

Pour essayer d'amortir le choc, l'association "Les Vitrines de Colmar" a mis en place une boutique en ligne, pour que les commerçants puissent mettre en vente leurs articles. Internet, c'est l'une des solutions pour "limiter la casse".

"On va faire du click and collect. On va continuer à se battre et faire des photos pour Facebook et Instagram. On va être là tous les jours, comme si on travaillait parce que nous on est comme ça !", explique Delphine Belland, à la tête de la boutique Serge N Co.