Colmar : de nombreux postes à pourvoir au salon formation emploi au Parc Expo

Si vous cherchez une formation ou un emploi, direction le Parc Expo de Colmar, où a lieu encore jusqu'à samedi, le salon de la formation emploi. 250 exposants vous reçoivent. Il y a plus de 20.000 offres d'emploi à pourvoir.

250 exposants sont là pour vous accueillir, entre 9 heures et 18 heures. L'entrée est gratuite.

Possibilité de déposer directement un CV et rendez-vous avec un conseil expert

Sur place, il y a des d'entreprises dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services, du BTP, de l'informatique et de l'artisanat. Il y a aussi l'armée, la gendarmerie ou encore la police. Vous pouvez déposer directement votre CV et rencontrer des recruteurs sur place. Vous pouvez consulter les offres d'emploi, avant de vous rendre au salon, pour adapter votre candidature.

Tous les participants peuvent aussi prendre rendez-vous avec un conseiller expert, il vous guidera dans votre recherche sur la création ou reprise d'entreprise, la recherche d'un emploi ou d'une formation. Il suffit de s'inscrire en ligne ou de se rendre directement à l'accueil principal.

La reprise économique est forte après la pandémie et les entreprises recrutent de nouveaux de nombreux candidats.