Colmar : la FNAC quitte le centre-ville pour Houssen, une nouvelle "locomotive" recherchée

La fin d'une époque à Colmar : la FNAC quitte le centre-ville, pour le centre commercial Shop’in Houssen, à environ 7 kilomètres du centre.

La librairie située rue des clefs et le magasin historique de la Grand'rue fermeront leurs portes le 22 janvier au soir. L'ouverture à Houssen est prévue pour le 1er février.

Remplacer par une autre "locomotive" pour le centre-ville

C'est donc une grande enseigne qui quitte le centre-ville de la cité de Bartholdi. La mairie espère qu'une nouvelle "locomotive" s'installe très rapidement à la place."Nous avons des discussions avec des enseignes pour attirer une clientèle jeune pour créer du flux, puisque l'intérêt de la FNAC était de créer du flux. Nous suivons ce dossier de près," confie Eric Straumann, le maire de Colmar.

La librairie fermera aussi ses portes © Radio France - Guillaume Chhum

Les locaux bientôt laissés vides dans la Grand'rue font tout de même plus de 1.200 mètres carrés et de nombreux candidats sont intéressés. "Je reste sereine car la mairie travaille sur le sujet et qu'elle a bien conscience qu'il faut installer une enseigne nouvelle, porteuse de trafic de clients pour le cœur de ville," observe Céline Kern-Borni, la présidente des Vitrines de Colmar, principale association de commerçants.

Une nouvelle aventure à Houssen

La FNAC sera installée dans des nouveaux locaux de 1.500 mètres carrés, au centre commercial Shop'in Houssen, à une dizaine de minutes du centre-ville de Colmar. Ce sera plus espacé et plus fluide. Ce sera une nouvelle page qui va se tourner.

"Le site de Colmar est économiquement pas viable. L'objectif c'était de continuer à proposer nos clients une offre culturelle large, de l'équipement technologique. Nous restons très attaché à Colmar tout de même," explique Carole Mourlaque, la directrice de la FNAC Houssen.

Les 31 salariés du centre-ville de Colmar iront désormais travailler à Houssen, dès le 1er février.