Colmar, France

C'est une entreprise qui ne connait pas la crise : à Colmar, E-Twow France a été crée il y a 4 ans dans la cité de Bartholdi . Cette start-up adapte au marché français et commercialise sur internet , la marque asiatique de trottinettes électriques. Elle surfe sur ce nouveau mode de déplacement. Paris multiplie d'ailleurs les bornes de trottinettes électriques en libre-service. A Colmar, à la gare, on peut louer aussi en libre-service des trottinettes, non électriques.

La mode des trottinettes électriques, une autre forme de déplacement en ville

E-Twow affirme être le leader sur le marché français et vend plusieurs dizaines de milliers d'engins par an, principalement sur internet et via ses distributeurs. Dès la fin septembre, elle va ouvrir une boutique à Colmar, rue des marchands et un atelier de réparation, pour avoir encore plus de visibilité.

Il y a 4 modèles et 7 couleurs. Le prix va de 685 à 1.450 euros. L'entreprise ne fait que grandir et surfe sur ce nouveau mode de déplacement. Elle est passée de 4 à 11 salariés ces dernières années et la demande ne faiblit pas.

Carel Wijngaards dirige la société E-Twow à Colmar Copier

Passion pour la glisse et la liberté

Carel Wijngaards dirige l'entreprise depuis quatre ans. Cet autodidacte s'est lancé dans la trottinette électrique avant tout pour passion de la glisse, de la liberté et en référence au film "Retour vers le Futur", où l'on voit le héros glisser sur son skateboard, comme sur le tapis d'Aladin.

C'est un moyen de déplacement très discret. Dès que l'on est dessus, il suffit d'appuyer sur l'accélérateur et on prolonge le mouvement. On décolle d'une certaine façon, comme sur un petit nuage," Carel Wijngaards, le dirigeant d'E-Twow

Carel Wijngaards sur sa trottinette électrique © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur la trottinette E-Twow commercialisée à Colmar Copier

Facilité d'utilisation

Ce qui fait le succès de la trottinette E-Twow, c'est la facilité d'utilisation, sa maniabilité. Il suffit de se mettre dessus et d'appuyer sur l'accélérateur. On peut l'utiliser en mode trottinette normale. On peut monter jusqu'à 40 km/h, on peut la plier, la mettre sous le bras et prendre le train avec, elle pèse 10 kilos. C'est très ludique à l'usage.

Une forme ludique de déplacement © Radio France - Guillaume Chhum

Petite fête devant le café Rapp, le 21 septembre

A l'occasion de l'ouverture prochaine de sa boutique à Colmar, E-Twow fera une démonstration gratuite de ses trottinettes électriques le 21 septembre, au café Rapp à Colmar, à partir de 18 heures.