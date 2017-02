A Colmar, le prix des légumes interpelle les clients et les vendeurs sur le marché

Courgette, aubergine, mais aussi brocolis et salade. Tous ces légumes valent deux à trois fois plus cher en Europe depuis le début de l'année. La faute au mauvais temps en Espagne. Dans les marchés, notamment à Colmar, les légumes d'Espagne sont donc boudés.

Le prix des légumes a flambé ces derniers temps sur les stands des marchés. La faute au mauvais temps en Espagne. Les inondations de décembre ont provoqué 25% de perte de la production en Espagne. Toute l’année, le sud de l’Espagne produit 30 % des fruits et légumes consommés dans l’Union européenne, mais l’hiver c’est un fruit et légume sur deux qui vient de ce pays devenu le potager de l’Europe.

Au marché de la rue de la montagne verte à Colmar, les prix des brocolis d'Espagne sont pour le moins surprenants. Jean Philippe tient un stand de légumes : "4.50 le kilos, ça fait beaucoup d'habitude quand on en a d'ici il est autour de 2,50 euros". Des brocolis qui restent sur son stand, les intempéries en Espagne ont fait flamber les prix. Les clients sont peu nombreux. Vivianne est une habituée du marché, elle voulait prendre des courgettes mais le prix l'a un peu freiné "J''aime bien les courgettes mais là on prend pas c'est tout on laisse tomber."

Hameur Belmoussa, vendeur de légumes, déplore cette hausse soudaine des courgettes "C'est abusé quand on voit le prix, c'est pas un luxe c'est un légume. Je me mets à la place des clients je vais pas le mettre à 7 euros comme les supermarchés." Sa courgette d'Espagne est donc vendue 3.99 euros le kilos sur son stand.

Pour ne pas laisser de la marchandise sur le carreau, les vendeurs de légumes achètent donc en petite quantité tout ce qui vient d'Espagne et comme Thierry, les vendeurs incitent les consommateurs au bon sens : "Manger du local, des racines, manger de ce qui vient de chez nous."Les légumes de saison eux reprennent de la couleur comme les choux rouges ou blancs.