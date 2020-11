Colmar : une "marche funèbre" pour protester contre la fermeture des commerces non essentiels

600 personnes ont défilé dans les rues de Colmar, ce jeudi 19 novembre, pour protester contre la fermeture des commerces non essentiels. Un rassemblement à l'appel des "Vitrines de Colmar", principale association de commerçants, dans la cité de Bartholdi.

Une banderole "Ne tuez pas nos commerces" a été déployée au début du cortège. Les participants étaient munis de bougies, pour illustrer cette "marche funèbre".

Pour la ré-ouverture des commerces au plus vite

Dans la foule, il y avait de nombreux commerçants du centre-ville, mais aussi des hôteliers, des restaurateurs, des élus et quelques "gilets jaunes".

Depuis les mesures de confinement et la fermeture des commerces non essentiels, beaucoup de professionnels sont en difficulté en demandent de rouvrir leurs portes le plus rapidement possible. La période des fêtes est une période cruciale pour les commerçants, c'est 40 à 80% du chiffre d'affaire annuel. D'autant qu'à Colmar, le marché de Noël a été annulé.

Le cortège dans la rue des Clés à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

"Il y a des aides mais on ne passera pas la crise avec ces mesures là. La seule mesure efficace, c'est de nous laisser ouvrir au plus vite, nous débrouiller, pour faire le chiffre minimum pour sauver les meubles et pouvoir encore exister en 2021, c'est tout !" martèle au micro de France Bleu Alsace, Céline Kern-Borni, la présidente des "Vitrines de Colmar", association organisatrice de ce "rassemblement funèbre".

L'association envisage d'autres rassemblements, en fonction des décisions gouvernementales.