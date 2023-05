Colombe-lès-Vesoul : une cancoillotte 100% fait maison, le pari de deux agriculteurs

Du rêve à la réalité. Deux agriculteurs de Colombe-lès-Vesoul fabriquent depuis plusieurs semaines leur cancoillotte . Valentin Fleytoux et Rodolphe Dieudonné ont même ouvert leur fromagerie. "On fait tout de bout en bout, de la culture du sol, de la nourriture que l'on donne aux vaches, la traite jusqu'au fromage. Pour moi c'était un rêve", sourit Rodolphe Dieudonné.

Une cancoillotte 100% fabriquée sur place

Tous les matins, le rituel est bien rôdé. "La traite dès 7h et en début de soirée donc deux fois par jour, sept jour sur sept", explique Rodolphe Dieudonné. Chaque jour, 700 litres de lait sont récoltés, une partie servira à la production de cancoillottes.

Les trente montbéliardes "mangent tout sur place. On a à peu près 25 hectares. On les nourrit avec des produits issus de la ferme, notre autonomie est de 100%. On fauche l'herbe, du foin, des céréales, du méteil et de l'orge que l'on produit sur la ferme", poursuit l'agriculteur.

Dans le laboratoire, juste à côté de la ferme, Valentin Fleytoux vérifie l'acidité du lait. "Cela va nous donner une indication sur les ferments. A un certain degré d'acidité, il va se transformer en metton. Ensuite on le mélange à de l'eau, on fait chauffer et on aura cette pâte filante qui est la cancoillotte", ajoute-t-il.

Environ 140 kilos de cancoillotte sortent chaque semaine de ce laboratoire. "Avant on était incapable de dire à des amis que notre lait se trouvait dans tel ou tel fromage. Il partait dans des camions et on ne savait pas. Aujourd'hui on sait qu'il sert à fabriquer notre fromage, beurre et crème. On va à l'aboutissement de notre produit", conclut l'agriculteur.