Colonies de vacances : le gouvernement veut une aide financière pour les familles, "80% des enfants" concernés

Un "pass Colos" pour aider les familles à faire partir leurs enfants en colonie de vacances l'été. C'est ce que souhaite mettre en place le gouvernement dès l'an prochain, a annoncé la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé, ce jeudi matin sur France 2.

Une aide de 200 à 350 euros, 80% des enfants concernés

Ce pass serait attribué aux familles qui touchent jusqu'à 4.000 euros de revenus mensuels, a précisé la ministre. Il sera "doté de 200 à 350 euros par enfant et permettra d'envoyer votre enfant en colonie de vacances grâce aux Caf", a expliqué Aurore Bergé. Elle assure que ce dispositif concernera "80% des enfants".

Cette mesure était réclamée depuis plusieurs années par des associations représentant les familles, des syndicats comme l'Unsa éducation et Jeunesse au Plein Air. Ces organisations regrettent une baisse de la fréquentation des colonies de vacances.

"Un enfant sur quatre ne part pas en vacances"

"À peu près aujourd'hui un enfant sur quatre ne part pas en vacances", et "les Français ont de moins en moins recours aux colos", a également déploré Aurore Bergé sur France 2. Elle a mis en avant le fait que chaque année, "200.000 enfants ont une aide individuelle de la CAF" qui est "facile à obtenir". Mais la ministre des Solidarités et des Familles "souhaite aller plus loin sur la question des colonies de vacances".

Aurore Bergé a vanté les bienfaits de ces vacances collectives, "formidables". "Ça crée des souvenirs collectifs, c'est de la mixité sociale, c'est l'accès à la nature, au sport et à la culture", salue la ministre. Elle promet que ce futur Pass Colos sera "simple d'utilisation". "Ça fait partie de ce qu'on va annoncer avec la Première ministre début septembre sur le Pacte des solidarités", a-t-elle précisé.