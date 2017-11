Combien coûtera l’exonération de la taxe d'habitation? Les chiffres commune par commune en Béarn

La commission des finances du Sénat a fait ses calculs, et publie une liste détaillée du coût, commune par commune, de l’exonération de la taxe d'habitation promise par Emmanuel Macron. Retrouvez ici toutes les informations en Béarn, ville par ville.

D'ici trois ans, vous ne paierez peut-être plus de taxe d'habitation. C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, inscrite dans le budget 2018. La mesure concerne 80% des Français, en fonction de votre revenu fiscal de référence. Les plafonds sont connus : 27.000 euros par an pour une personne seule, 43.000 euros pour un couple sans enfant ou encore 49.000 euros pour un couple avec un enfant.

L'État s'est engagé à compenser le manque à gagner pour les communes à l'euro près, il en sera d'ailleurs beaucoup question ces jours ci au congrès des maires de France. Mais combien cela représente-t-il ? La commission des finances du Sénat a fait les calculs, ville par ville. Nous avons collecté toutes les données en Béarn, et dans les Pyrénées-Atlantiques.

Vous pouvez retrouver votre commune dans le module ci-dessous. Cela peut prendre quelques secondes pour qu'il s'affiche.

À Etsaut, la commune ne touchera plus qu'une seule taxe d'habitation

Sans surprise, c'est Pau qui va y perdre le plus, sur l'ensemble du département d'ailleurs. En 2020, 80% des foyers palois soumis à la taxe d’habitation seront exonérés. Cela représente un manque à gagner de 13 millions 700 000 euros pour la ville. Suivent Billère, Lons, Orthez, Oloron et Lescar. Si ces communes perdent beaucoup, c'est aussi parce que ce sont les plus peuplées.

Mais d'autres sont encore plus durement touchées, celles où les foyers ont des revenus plus bas, et donc où très peu de familles seront au dessus des seuils et continueront à payer. Par exemple Etsaut, en vallée d'Aspe : sur 41 foyers soumis à la taxe d'habitation, 24 seulement la paient actuellement. Et il n'y en aura plus qu'un en 2020. Enfin, il y a les communes qui s'en sortent bien, celles où le pourcentage de foyers exonérés va rester globalement stable, comme Serres-Morlas, Lée, Buros, Idron et Uzos.