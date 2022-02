Combleux : le département du Loiret lance un appel à projet pour exploiter une maison éclusière

" C'est une petite maison. Mais, elle a un fort potentiel". Ce genre de formule, assez classique dans l'immobilier, s'adapte plutôt bien à la maison éclusière de l'embouchure, à Combleux. Située près de l'église, cette petite maison de 40 mètres carrés, avec un jardin autour de 500 mètres carrés, était habitée jusqu'au printemps 2021. A l'automne de la même année, elle a été reprise par le département du Loiret dans le cadre du rachat à l'Etat du canal d'Orléans pour un demi-million d'euros. " Elle fait partie des ouvrages qui sont liés au Canal d'Orléans. Mais, cette maison est vraiment un petit bijou" explique Laurence Bellais, la vice-présidente du département chargée du tourisme.

On est ouvert à tous les projets mais forcément en lien avec notre projet autour de l'eau et du vélo

La maison éclusière de Combleux vue du jardin © Radio France - Patricia Pourrez

En rachetant le canal, le département souhaite le rendre plus navigable et aussi créer une vélo-route entre Orléans et Montargis. " Mais, ça passe aussi par des points d'animation comme les maisons éclusières" ajoute Laurence Bellais. C'est donc l'objectif de cet appel à projets lancé cette semaine : le département cherche un particulier ou un collectif qui pourra dès cet été 2022 exploiter et animer la maison éclusière de Combleux. "On sera ouvert à tous les projets. Mais, ce sera forcément en lien avec le vélo, l'eau et le Canal. Mais pourquoi des artisans d'art, avec une guiguette ? " A l'été 2021, un loueur de bateaux s'était déjà installé dans la maison et proposait quelques boissons. " Cette activité avait plutôt bien marché. On est sur un lieu de passage, tout près de la Métropole. Il y a vraiment un potentiel touristique".

La maison éclusière de Combleux © Radio France - Patricia Pourrez

Quel avenir pour les 23 maisons éclusières du canal d'Orléans ?

Dans le cadre du rachat du canal, le département du Loiret est désormais propriétaire de 23 maisons éclusières entre Orléans et Montargis. "Certaines sont occupées par des locataires et il n'est pas question de les déloger car ces habitants jouent un rôle de vigie sur le niveau d'eau du Canal" précise Laurence Bellais. "Après, on a des maisons très bien placées, qui ont un potentiel touristique et qui sont occupées. Il faudra peut-être qu'on entame des discussions avec les occupants. Mais, nous n'en sommes pas encore là."

Pour le département, il n'est pas question de transformer toutes les maisons éclusières en lieux d'animations. Ce sera surtout en fonction l'avancement des travaux de la vélo-route, prévus jusqu'en 2025. Mais d'ores et déjà, des appels à projets sont aussi lancés pour deux maisons éclusières à Coudroy et une autre à Presnoy pour l'été 2023.

Pour l'appel à projet sur la maison éclusière de Combleux, les dossiers de candidatures sont à déposer auprès du département avant le 18 mars.