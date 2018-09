Bordeaux, France

La Nouvelle-Aquitaine veut séduire les touristes étrangers. La région est depuis l'an dernier la destination préférée des Français. Mais la saison estivale vient de montrer que, pour continuer à progresser, il fallait désormais convaincre davantage les étrangers. Ils ne représentent encore que 3 millions et demi de visiteurs sur un total de 28 millions de touristes. Des actions sont donc mises en place par le comité régional du tourisme.

La clientèle française s'effrite

Le nombre de touristes français est en légère baisse, -4% par exemple sur les nuitées dans la région entre janvier et juillet. "C'est un phénomène qui ne touche pas que la Nouvelle-Aquitaine mais toutes les régions françaises", explique Régine Marchand, la présidente du Comité Régional du Tourisme. Avec l'offre toujours plus forte des vols low-cost, des prix des carburants en hausse alors que 80% des français qui viennent dans la région le font en voiture, ou l'impact des grèves, ce sont désormais plus de 40% des touristes français qui optent l'été pour un voyage hors de l'hexagone. Cette année, la progression des visiteurs étrangers en Nouvelle-Aquitaine a globalement compensé cette désaffection. Mais il faut accélérer le mouvement selon le Comité Régional du Tourisme.

Campagne de promotion aux Etats-Unis, en Allemagne et en Angleterre

La région renforce ses atouts. La desserte aérienne s'améliore. Michel Durrieu, le directeur du comité régional, estime même qu'une liaison directe Bordeaux-New-York serait désormais rentable. Les capacités d'accueil sont renforcées avec l'ouverture de nouveaux hôtels haut de gamme et une offre pertinente existe sur les plate-formes type Airbnb ou Abritel. Il faut maintenant convaincre les étrangers de venir. Des campagnes de communication digitales sont lancées aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Angleterre. Il y a aussi quelques coups ciblés comme cette promotion des 84 golfs de la région lors de la Ryder Cup qui va drainer beaucoup d'Américains sur Paris à la fin du mois.

Un nouveau site internet

Le Comité Régional du Tourisme va également lancer un nouveau site internet pour promouvoir les territoires. Quelques 150 articles seront à découvrir dès son lancement début octobre. Il sera rédigé pour le moment en français et en anglais avant d'accueillir trois langues supplémentaires en fin d'année : allemand, espagnol et néerlandais.