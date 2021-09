Le snowhall d'Amnéville sera exploité par un groupe néerlandais

C'est le groupe néerlandais SnowWorld qui a été choisi pour reprendre le Snowhall d'Amnéville, fermé depuis le début de la crise sanitaire. L'appel d'offres courait depuis le début de l'été, et le comité stratégique de la SPL Destination Amnéville, propriétaire du site, présidé par le maire de la ville, Eric Munier, devait trancher ce mardi 7 septembre.

LaBelleMontagne, qui avait dénoncé le bail commercial, perd l'appel d'offres

Le Snowhall d'Amnéville était exploité depuis 2018 par le groupe lorrain LaBelleMontagne, qui gère par ailleurs plusieurs stations de ski dans les Vosges et dans les Alpes. A cause de la crise sanitaire, l'exploitant ne parvenait plus à entretenir les lieux, fermés depuis mars 2020, et notamment à payer la facture d'électricité - 50.000 euros par mois ! Un accord avait été trouvé en avril avec la SPL Destination Amnéville, la société publique propriétaire des lieux, qui s'était engagée à payer la facture en attendant la réouverture, prévue en octobre prochain.

Mais ça ne suffisait visiblement pas puisque LaBelleMontagne a ensuite "dénoncé" le bail commercial qui le liait à la SPL, pour pouvoir participer à un nouvel appel d'offres et ainsi renégocier des conditions plus favorables. Sauf que - c'est le jeu - une autre société a pu se positionner sur cet appel d'offres.

La société SnowWorld, "leader du ski indoor"

Et c'est cette société, SnowWorld, qui a été choisie : le comité stratégique de la SPL lui attribue une "concession de services", pour une durée de huit ans, qui prendra effet début novembre 2021. SnowWorld gère déjà six stations de ski en intérieur aux Pays-Bas et en Allemagne, elle est "leader du marché du ski indoor", selon le communiqué de la SPL. Cette reprise "constitue une excellente nouvelle pour la pérennité de cet équipement, d'autant plus que l'entreprise prévoit de réaliser des investissements conséquents dédiés à sa modernisation", écrit le maire d'Amnéville et président de la SPL, Eric Munier. Toujours selon le communiqué, le groupe néerlandais prévoit de développer des activités extérieures en relation avec la glisse.