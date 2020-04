Commande de 100 000 masques, gratuité du stationnement : Quimper prépare le déconfinement

Un million d'euros : c'est le montant global, à peu de choses près, investi par l'agglomération de Quimper dans différentes mesures pour soutenir les entreprises. Parmi elles, une contribution de 200 000 euros au fonds Résistance Bretagne, l'augmentation des avances pour les marchés publics ; des mesures qui doivent aider les entreprises locales à faire face à la crise engendrée par le coronavirus.

100 000 masques pour le déconfinement

Pour préparer la sortie de confinement, le 11 mai, Quimper Bretagne Occidentale annonce qu'elle a commandé 100 000 masques en tissu à l'entreprise Armor Lux. "L'absence de masques peut être un frein à la reprise de l'activité, et on veut lever tous les freins et les inquiétudes" explique le président de Quimper Bretagne Occidentale et maire de Quimper, Ludovic Jolivet. Ces masques seront distribués aux habitants "sur la base des listes électorales", par bureaux de vote. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes, un justificatif de domicile et une pièce d'identité permettront de récupérer un masque en tissu.

Mise en veille du centre de détection du coronavirus

Face à la très faible fréquentation, moins de trente personnes en une semaine, le centre de détection du Covid-19, installé à la MPT d'Ergué-Armel, ferme ses portes ce vendredi soir. "Mais il est seulement mis en veille, précise Ludovic Jolivet. Il reste en l'état, et sera réactivé dans le cadre du déconfinement. Parce qu'on sait qu'à la date du 11 mai plus 15 jours, on risque d'avoir des problèmes de circulation de virus. Donc on le garde sous la main".

Stationnement sur voirie gratuit jusqu'en décembre

Par ailleurs, afin de renforcer l'attractivité des commerces du centre-ville, le stationnement sur voirie sera gratuit jusqu'à la fin de l'année, comme c'est déjà le cas toute la durée du confinement. Les terrasses des bars et restaurants, et les étals, eux, seront exemptés de taxe, également jusqu'à fin décembre 2020. Le coup de ces deux mesures est estimé à 510 000 euros pour la ville de Quimper.