Commande record de 430 avions pour Airbus au salon de Dubaï

Airbus devrait officialiser dans la matinée la commande record de 430 appareils A320/A321 néo pour une valeur de 40 milliards de dollars à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï.

Après un début de salon plus qu'en demi teinte l'avionneur européen doit officialiser ce mercredi matin la commande record de 430 avions A320 néo et A321 néo la version remotorisée de son moyen courrier best seller par la société américaine d'investissement Indigo Partners

Spécialisée dans le transport aérien Indigo Partners qui contrôle plusieurs compagnie low cost devrait signer un chèque de 40 milliards de dollars pour la plus importante commande jamais enregistrée par l'avionneur européen .

Après la déception Emirates qui a préféré le boeing dreamliner à l'A380 en début de salon cette commande va permettre si elle est officialisée à Airbus de dépasser l'amércain en terme de commande sur l'année