VIDÉO- Comme 120 communes de Côte-d'Or Longchamp fait confiance à "Panneau Pocket" pour informer ses habitants

Jean-Marc Frélih et Nathalie Henry secrétaire de mairie à Longchamp, l'une des trois administratrices locale de "Panneau Pocket"

Avec "Panneau Pocket", partenaire officiel de l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF), plus besoin pour les habitants de passer devant les panneaux d'information de la mairie. Depuis 15 jours les Longchampois et les Longchampoises -à condition d'avoir téléchargé l'appli- peuvent recevoir en temps réel des messages et des notifications de leur mairie directement sur leurs smartphones ou leurs tablettes.

Téléchargeable sur smartphones et tablettes

Pour Jean-Marc Frélih, 57 ans, le nouveau maire de Longchamp, qui avait inclus la mise en place de ce système à son programme de campagne, il s'agit avant tout d'un moyen efficace pour communiquer. "C'est une application toute simple pour informer instantanément les citoyens par notifications sur smartphones et tablettes. Cela concerne toutes les alertes et les informations que l'on a besoin de donner au sujet de la commune ou de la préfecture".

Jean-Marc Frélih au sujet des infos qui sont envoyées aux habitants Copier

Télécharger l'appli prend deux minutes, il vous suffit ensuite de mettre votre commune en favori pour recevoir les informations et les alertes de la mairie © Radio France - Thomas Nougaillon

"Aucune collecte de données personnelles"

Les administrés peuvent télécharger "Panneau Pocket" sur Apple Store ou Play Store en moins de deux minutes. "Il n'y a pas de renseignements personnels à donner" explique Jean-Marc Frélih en référence au fait que cette appli ne collecte pas de données personnelles. Parmi les infos déjà communiquées aux habitants via l'application : les diverses alertes météos, une coupure d'eau... On pourra bientôt y lire la fermeture pour congés de l'agence postale communale ou une info concernant les affouages mais la mairie de Longchamp compte aussi se servir de cet outil pour annoncer les événements et les festivités.

Exemple de message que l'on peut recevoir ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Que trouve-t-on sur cette appli et comment fonctionne-t-elle ? On a posé la question à l'une des administratrices. Copier

230 euros par an pour bénéficier de l'appli

Entièrement gratuite pour les habitants, cette appli devrait coûter 230 euros par an à la mairie, ce qui est bien moins onéreux que d'investir dans un panneau à messages variables. "Panneau Pocket" a déjà été téléchargé une centaine de fois dans la commune. En Côte-d'Or près de 120 municipalités se sont dotées de cette application. Outre Longchamp on trouve des communes comme Pontailler-sur-Saône, Corgoloin, Selongey, Aiserey, Izier ou encore Rouvres-en-Plaine. Mais bien sûr la commune n'abandonne pas son bulletin papier qui continuera vaille que vaille à paraître chaque mois.