Comme à Brest, les centres commerciaux rouvrent mercredi : "On a hâte !"

Les magasins des centres commerciaux rouvrent leurs portes mercredi 19 mai. Au centre Brest Iroise, on se prépare pour que tout soit prêt à temps.

"On a hâte !", s'enthousiasme le directeur du centre commercial Brest Iroise, Stéphane Manach, à 48 heures de la réouverture des commerces "non essentiels" y compris dans les plus grandes galeries commerciales.

Place aux derniers préparatifs : "depuis une semaine, on prépare. On remet tout en ordre. On installe les collections d'été et on nettoie. Les livraisons sont en cours. On a eu la date de réouverture il y a 15 jours."

Le directeur et son équipe peaufinent aussi le nouveau protocole sanitaire : pas plus de 8m² par client, des marquage de distanciation, évidemment les distributeurs de gel hydroalcoolique. Et un jauge à 2066 clients maximum. La fréquentation n'a jamais été telle. A 85%, les agents de sécurité commenceraient à filtrer les entrées.

Le click and collect, lui a été mis en place de façon symbolique, il est maintenu. Et pour l'avenir ? Les commerces bénéficient d'aides de l'Etat, et assure le directeur du centre : "tous les magasins vont s'en sortir."