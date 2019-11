Comme au niveau national, beaucoup de Dijonnais achètent aussi sur Internet

Dijon, France

Surtout pour des vêtements, des produits culturels et des voyages. En 2019, d'après Médiamétrie, près de 40 millions de Français ont fait des achats sur Internet.

Ce nombre augmente d'année en année : il y a eu 1 million d'acheteurs de plus en 2019 qu'en 2018. Et comme au niveau national, à Dijon, de nombreuses personnes se laissent aussi tenter.

Sacha a 18 ans, il fait plus d'une dizaine d'achats sur Internet chaque année : "C'est quand même très pratique pour obtenir des gammes de produit qu'on n'obtient pas ailleurs.", assure-t-il.

De plus en plus de seniors achètent en ligne

Les 18 -34 ans comme Sacha sont les Français qui achètent le plus sur Internet. Mais contrairement aux idées reçues, beaucoup de seniors se mettent aussi aux emplettes en ligne. C'est le cas de Bernadette : "C'est quand même moins cher sur le net, et les fais de port sont souvent gratuits. Et puis j'aime bien me faire livrer à la maison.", explique-t-elle.

Bien sûr, il y a toujours des irréductibles. Acheter sur Internet, pas question pour Anane : "J'ai du mal à gérer les réceptions et les éventuels renvois. Et acheter quelque chose que je n'ai jamais vu me gène un peu.", assure-t-elle.

Autre argument de ceux qui n'achètent pas sur Internet : la possibilité de se faire arnaquer.

Les Français dépensent sur Internet en moyenne 2 400€ par an.