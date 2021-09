Comme beaucoup de travailleurs pauvres à Marseille, Marjorie "se serre la ceinture"

Alors que le smic sera revalorisé d'environ 35 euros bruts au 1er octobre, la question des salaires est partout en cette rentrée. À 7 mois de la présidentielle, syndicats et politiques de gauche et de droite plaident pour une hausse générale des rémunérations.

Au 1er octobre 2021, le smic sera revalorisé de 2,2% soit environ 35 euros bruts par mois. Le salaire minimum s'élèvera alors à 1.589 euros mensuels.

Faut-il augmenter les salaires ?

La question déjà débattue pour cette rentrée, sera au centre des prochaines semaines à sept mois de la présidentielle. Faut dire que les Français estiment manquer, en moyenne, de 467 euros pour finir le mois selon une étude CSA pour Cofidis.

Pour savoir où se situer, voici quelques repères : selon l'Insee (juin 2021) le salaire médian en France est de 1.900 euros nets, le salaire moyen est 2.400 euros. Un Français sur quatre touche moins de 1.500 euros nets, la moitié moins de 2.000 euros nets. Si vous gagnez plus de 4.000 euros nets par mois vous êtes parmi les 10% des Français les mieux rémunérés.

"L'essence augmente mais pas notre salaire" - Marjorie, aide à domicile.

Comme 7,5% des travailleurs français, Marjorie, 39 ans, vit en-dessous du seuil de pauvreté fixé par l'Insee à 1.063 euros par mois (selon ce critère, il y a plus de huit millions de Français pauvres, travailleurs ou pas. ndlr). Cette aide à domicile, séparée du père de son ado, travaille à mi-temps.

Elle vit avec moins de 800 euros par mois. "Et encore, ça dépend mes semaines de travail. Mon salaire peut varier de 500 à 800 euros, explique cette brune pleine d'énergie. On fait comme on peut, on se serre la ceinture. Il faut payer la nourriture, le loyer, et encore je viens d'avoir un logement social. L'essence, c'est énorme, j'ai l'impression chaque jour de mettre l'essence. Il y a le téléphone.

Un budget serré qui n'autorise aucun excès ni dépense superflue. "Il faut que j'emmène ma voiture au garage, ça va être compliqué mais bon, lâche Marjorie entre fatalité et dépit. Je vais me serrer la ceinture ce mois qui arrive, puis l'autre. Après il y a Noël qui approche. Le salaire ne va pas. Bientôt on va travailler juste pour payer l'essence".

