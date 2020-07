Comme partout en France, les salariés héraultais de Castorama sont en colère

Une vingtaine de salariés se sont rassemblés mercredi devant le magasin Castorama de Lattes près de Montpellier (Hérault), après une première journée de mobilisation lundi. A l'appel des syndicats CFTC, FO, CGT, CFE CGC et CFDT, ils sont en grève illimitée. Ils dénoncent la baisse de leur prime d'intéressement.

Le magasin de Lattes a fait un chiffre d'affaire sans précédent ces derniers mois. Les salariés se démènent et ils ne sont pas récompensés. Pour un salaire de base de 1500 euros la prime passe de 3600 à 900 euros, c'est un véritable hold-up

Des résultats en hausse, les salariés réclament leur part du gâteau

Castorama a bénéficié au deuxième trimestre 2020 du report des ventes non réalisées pendant le confinement et a donc enregistré de belles performances, qui auraient dû déboucher selon les syndicats sur une prime pouvant aller jusqu’à 2,4 mois de salaire. Mais un nouvel accord sur l’intéressement conclu en mars dernier (et signé par la CFTC et la CFDT) a conduit à calculer la prime différemment. Selon les syndicats les critères ont été modifiés à leur insu.

Raoul De JESUS délégué syndical CFTC , vendeur rayon plomberie au magasin Castorama de Lattes Copier

Pierre NIELL délégué syndical FO, vendeur au rayon sol du magasin Castorama de Lattes Copier

Lundi deux tiers des magasins en France avaient suivi le mouvement selon les syndicats. Selon la direction, moins de 20 % des effectifs ont débrayé et un seul magasin a dû cesser brièvement son activité. Castorama, qui fait partie du groupe Kingfisher (comme Brico Dépôt,) emploie 11.000 salariés en France.