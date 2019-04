Comme pour les grandes écoles la CCI de Limoges lance une Prépa... à l'apprentissage

La chambre de commerce et d'industrie de Limoges ouvre une Prépa à l'apprentissage. A partir du mois de mai elle va accueillir des jeunes en recherche d'emploi pour leur apporter toutes les clés avant d'entrer en apprentissage. Une prépa pour leur apprendre le savoir être et le savoir faire.

Limoges, France

On connaissait "la prépa" pour se préparer aux concours d'entrée dans les grandes écoles mais voici maintenant la prépa apprentissage. C'est une première et c'est le projet que lance la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne.

Cette "Prépa apprentissage" va accueillir ses premiers stagiaires à partir du mois de mai pour un coaching intensif. Pendant 2 mois et demi (jusqu'à mi Juillet) des jeunes de 16 à 29 ans peu ou pas diplômés vont être pris en mains et préparés à entrer dans le monde de l'apprentissage, on va aussi les aider à préparer un projet professionnel.

"Je vais apprendre à avoir confiance en moi" Lauretta, une future "élève" de la prépa

Le recrutement vient de commencer. Lauretta, 22 ans est l'une des premières candidates. Elle est arrivée de l’île de la réunion en 2015 avec un CAP couture et depuis elle n'a jamais travaillé. Pour elle c'est une chance d’intégrer cette prépa "Je recherche à être prête pour aller vers l'emploi, je sais que _je veux être vendeuse mais je ne sais pas comment m'y prendre_... la prépa va m'apprendre à avoir confiance en moi" explique Lauretta qui va aussi apprendre beaucoup de choses sur l'apprentissage.

Une formation très intense pour apprendre toutes les clés

Durant cette Prépa on y apprendra les codes du monde du travail : La ponctualité, soigner son image, son langage et surtout retrouver l'estime de soi...C'est le savoir être . Les jeunes se verront proposer des remises à niveau en maths, en français. On les aidera à préparer leur projet professionnel... C'est le savoir-faire ...et pour cela ils vont découvrir plusieurs métiers avec des chefs d'entreprises ou les centres de formation des apprentis.

Une Prépa qui répond aux besoins des entreprises de la Haute-Vienne

Ce SAS de préparation à l'apprentissage est aussi un moyen d'éviter les échecs car 30 % des apprentis ne vont pas au terme de leurs contrats et plus ils seront préparés à ce qui les attend mieux ça marchera. Par ailleurs ça va aider les jeunes à s'orienter vers des métiers où il y a des besoins. "Nous savons quels sont les métiers en tension qui ont du mal à recruter" explique Henda Lasram chef de projet à la CCI en charge du dispositif. "L'idée est d’être le chaînon manquant entre les entreprises qui ont des besoins et les jeunes qui sont parfois en galère ... il faut que l'entrée en apprentissage soit un choix et soit réussi".

Chaque prépa pourra accueillir 10 à 12 jeunes. Pour en savoir plus sur cette formation, qui se déroulera 3 fois par an, Rendez vous sur le site internet de la CCI de Limoges.