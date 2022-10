"Comme un poisson dans l'eau", quand des enfants du Secours populaire apprennent la natation à Tours

Elles sont une douzaine dans l'eau, frite à bout de bras, à essayer de rallier le bout du bassin grâce à leurs battements de pieds. Pendant les vacances de la Toussaint, le Secours populaire relance l'opération "Comme un poisson dans l'eau". Objectif : permettre à des enfants défavorisés de suivre un stage de piscine au centre aquatique de Tours.

"Se débrouiller dans l'eau"

"C'est une initiation__, ils ne vont pas nager le 100 mètres papillon en sortant des cinq heures de stage", sourit Fanny Langlade, la directrice adjointe du Secours Populaire en Indre-et-Loire. Le but de l'opération est d'apprendre aux enfants à "se débrouiller dans l'eau", précise la maître-nageur, Morgane Lasnier.

"L'idée c'est de leur apprendre à se déplacer, c'est une nage non codifiée mais c'est important pour savoir revenir au bord sans paniquer si on tombe dans l'eau", reprend-elle. "C'est compliqué pour moi de l'accompagner mais il y a des situations dans lesquelles il faut savoir nager", abonde Fatima, la maman de Sarah, 7 ans.

Sortir... Et s'amuser

Le stage permet aussi à des enfants défavorisés de sortir et de s'occuper pendant les vacances. "Ce sont des enfants qui viennent des quartiers des Fontaines, du Sanitas, des Rives du Cher... On leur permet un accès à la culture et au sport. La natation en club coûte cher", reprend Fanny Langlade du Secours populaire.

Au niveau national, cette opération menée en partenariat avec le groupe Récréa a permis à près de 4 000 enfants d'apprendre les rudiments de la nage depuis 2014.