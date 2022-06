"Comme un récompense" : une viticultrice du Médoc se réjouit du retour de Bordeaux fête le vin

"C'est comme une récompense" : quatre ans après sa dernière participation, qui était aussi la dernière édition de Bordeaux Fête le vin, Sophie Martin est de retour sur les quais de Bordeaux. Ce vendredi, elle fera déguster les vins sur l'un des huit pavillons, celui du Médoc. La viticultrice a crée en 2019, le château Julia, à Saint-Laurent-Médoc. Une petite propriété "familiale" de cinq hectares, qu'elle dirige avec son mari, et où la dimension personnelle se voit jusque dans le nom, puisque Julia, c'est la contraction des prénoms de ses enfants, Julie et Lucas.

"On n'a pas le droit de vendre, donc il n'y a pas de côté lucratif", avec les personnes qui viennent sur les stands, relève la viticultrice, même si elle a le droit de donner des cartes pour d'éventuels futurs acheteurs. Venue avec 42 bouteilles de château Julia pour quatre jours, Sophie Martin fait aussi déguster, sur le stand du Médoc, les vins "dont je peux parler, ceux des voisins, des familles...". Avec même un concours avec les stands d'à côté pour savoir qui obtient le plus de coups de cœur.

Revenir sur la fête du vin, annulée en 2020 à cause du Covid et de retour cette année, permet donc un contact avec le public, comme lors des visites à la propriété, qu'elle fait aussi le week-end. "Plus on est dynamique, plus on créé de la dynamie" analyse-t-elle. C'est aussi une bonne affaire économique, puisque les viticulteurs ne paient pas pour avoir le stand (qui est quand même payé par le CIVB avec les cotisations des viticulteurs). Et puis, une parenthèse, aussi pour les viticulteurs touchés par les épisodes de grêle du mois de juin qui ont impacté 10% du vignoble girondin, soit 14 0000 hectares.

