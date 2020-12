"On commence à 4 heures de matin" : un producteur de foie gras de Chanteloup s'active pour les fêtes

C'est un produit phare des fêtes de fin d'année. Le foie gras n'est pas réservé au sud-ouest puisque des producteurs existent aussi en Bretagne. Le déconfinement les arrange : le mois de décembre est le plus important de l'année. À Chanteloup (Ille-et-Vilaine), au sud de Rennes, l'entreprise Les Saules s'apprête à faire 70% de son chiffres d'affaires annuel de la gamme foie gras.

Les deux semaines les plus importantes

La trentaine de salariés de cette société créée en 1986 s'activent. Quand Olivier Bignon a repris l'entreprise familiale, les commandes de Noël commençaient dès novembre. Dix ans plus tard, la période se concentre maintenant sur les deux semaines avant les fêtes de fin d'années. "Je ne vous cache pas que les journées sont très, très longues : on commence à 4 heures le matin pour finir à 16 heures le soir", explique le gérant de l'entreprise Les Saules.

Cette année, Olivier Bignon se prépare à un rythme encore plus soutenu : "On a des réservations qui tombent de plus en plus tard, la période et la conjoncture font qu'il y a une plus grande incertitude sur le nombre de convives à table", analyse-t-il.

Un chiffre d'affaires en hausse grâce au saumon

Malgré la crise sanitaire et la perte de clients en restauration, la société voit son chiffres d'affaires augmenter de 6% grâce à son développement sur le marché du saumon, et récemment sur celui des sushis. "Quand j'ai repris l'entreprise en 2010, j'ai fait le choix d'être multi-circuits, et ça nous permet aujourd'hui de rester à flot et de lisser le chiffre d'affaires."

Depuis dix ans, l'entreprise Les Saules produit également du saumon, un créneau porteur qui permet une hausse du chiffre d'affaires global cette année. © Radio France - Maxime Glorieux

Dans les vitrines réfrigérées de la boutique, des dizaines de foies gras sont emballés : "La recette, c'est sel, poivre et porto blanc, toujours la même, c'est celle qui est la plus plébiscitée !" La boutique propose également des magrets de canard fumés et tranchés, des cuisses confites, des effilés de canard mais aussi les traditionnelles terrines.

Un report sur le mois de janvier

Une fois les fêtes passées, la boutique se vide de ses clients du jour au lendemain mais le gérant s'attend à jouer les prolongations des fêtes de Noël cette année. "On pense qu'il va y avoir du report sur tout le mois de janvier pour les fêtes de famille."

Au même moment, l'entreprise d'Olivier Bignon déménagera à Corps-Nuds, à cinq kilomètres de là, dans une usine toute neuve. Un espace de restauration, avec des cuisines apparentes, sera aménagé pour, à terme, l'organisation d'ateliers de préparation de foie gras.

Il n'y a rien de plus simple que de faire son foie gras!

De plus en plus de clients veulent réaliser leur propre foie gras à la maison. "On vend beaucoup de foies frais pour les particuliers, on en reçoit tous les jours, détaille Olivier Bignon. Il y a une perte naturelle de calories du produit dans le temps : plus vite on fait sa terrine après abattage, mieux ce sera. C'est tellement valorisant, certains me demandent "vous croyez que je suis capable de le faire?!" et je leur réponds qu'il n'y a rien de plus simple que de faire son foie gras... !"