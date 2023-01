Comment 24.000 sapins vont devenir du compost dans Toulouse et ses environs

Et maintenant, que fait-on de nos sapins ? Toulouse Métropole propose 91 points de collecte. Et vos arbres de Noël seront ensuite récoltés par Decoset qui gère les déchets de tous les habitants du grand Toulousain. Pascal Sousa est responsable de la valorisation organique pour Decoset, il est l'invité de La nouvelle éco sur France Bleu Occitanie.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : est-ce que vous avez une idée du nombre de sapin traités autour de Toulouse ?

Comparé aux 16. 000 tonnes qui rentrent annuellement sur notre installation, c'est une petite part. Les sapins sont collectés et traités de la même manière que les déchets verts. Il y a entre 20 et 25.000 sapins collectés par Toulouse Métropole qui arrivent sur nos installations.

Ces sapins, ce sont des déchets verts comme les autres ?

Tout à fait. Nos installations traitent l'ensemble des déchets verts. C'est une plateforme de compostage qu'il y a sur le site d'assurance, près du stade Ernest Wallon à Toulouse, une plateforme de compostage qui traite aux alentours de 16.000 tonnes de déchets verts par an. Ces déchets arrivant sur les installations sont pesés, sont qualifiés et triés. On enlève les indésirables. Et ensuite ils sont broyés pour pouvoir partir ensuite sur des filières de compostage.

Vous le vendez ensuite ce compost ?

Le produit qui arrive au bout du processus, c'est du compost. Et ce compost ensuite, il est commercialisé. C'est très variable et c'est suivant les cycles, suivant les quantités. Ça peut être 1€ à 50 € la tonne. Ça dépend des quantités qui sont achetées par les différentes entreprises. Grosso modo, on va couvrir entre 10 et 15 % des coûts de traitement avec la vente, la vente du compost.

Et vous le vendez à qui ce compost ?

Une fois notre compost produit, il y a plusieurs exutoires. Une partie part vers les déchetteries, mais la plus grande partie repart, soit vers des professionnels des aménagements paysagers qui ont besoin de grandes quantités de compost pour faire des amendements organiques sur leur aménagement. Et le monde agricole ensuite, puisque la matière organique vient un peu améliorer les sols agricoles. Donc aujourd'hui, il y a une recherche de cette matière là pour ces activités.