Les associations caritatives ont besoin d'urgence de produits d'hygiène en Midi-Pyrénées

Depuis le début du confinement, les demandes augmentent dans les associations caritatives de Midi-Pyrénées. Elles ont notamment besoin de produits d'hygiène pour les plus démunis. France Bleu vous dit comment faire un don.

Le confinement rend la vie des plus démunis encore plus précaire. En Midi-Pyrénées, comme partout en France, les demandes augmentent dans les associations caritatives. Les Restos du coeur, Secours populaire et Secours catholique ont besoin d'urgence de produits d'hygiène.

Couches, dentifrice, shampoing

Grâce aux supermarchés et à la Banque alimentaire, les associations caritatives arrivent à fournir à manger aux plus démunis. Ce qui manque cruellement depuis le début du confinement, ce sont les produits d'hygiène. Le Secours populaire et le Secours catholique lancent un appel aux dons sur France Bleu.

Les associations ont besoin de produits pour les enfants (couches, lingettes, coton), les femmes (protections hygiéniques) et l'ensemble de la famille (dentifrice, shampoing). Les produits d'entretien pour la maison manquent également.

Tous ces dons matériels sont à déposer, avec respect des gestes barrières, dans les différentes associations caritatives. Voici les adresses à Toulouse:

Secours catholique : L'Ostalada, 22 place Arnaud Bernard, 31000 Toulouse. Métro Compans-Caffarelli

Secours populaire : 147 Avenue des États Unis, 31200 Toulouse. Métro Barrière de Paris.

Dons financiers

Les dons financiers sont également précieux pour les associations caritatives. Ils sont rares depuis le début du confinement. "Je relève le courrier tous les jours et malheureusement, je n'ai quasiment plus de dons", raconte Christiane Giovannini, présidente des Restos du Coeur de Haute-Garonne.

"On doit acheter des blouses pour les bénévoles, on a besoin de matériel pour faire des colis" - Christiane Giovannini

Les Restos du coeur ont des frais supplémentaires depuis le début du confinement explique Christiane Giovannini : "On doit acheter des blouses pour les bénévoles car ils distribuent encore dans la rue, on a besoin de matériel pour faire des colis, autant d'investissements qu'on avait pas avant".

Les dons, par chèque, sont à adresser à l'Association départementale des Restos du coeur de Haute-Garonne : 27 chemin du Séminaire, 31200 Toulouse.