VIDÉO - Comment augmenter le pouvoir d'achat ? Thème du Grand Débat sur France Bleu Azur

Le maire LR de Saint-Laurent-du-Var était l'invité de la matinale mercredi durant une demi-heure pour débattre des problèmes de pouvoir d'achat. Joseph Ségura place en tête des besoins la baisse des loyers et il souhaite permettre l'accession à la propriété des logements sociaux .

"À la mairie au cours des deux grands débats que nous avons organisés, on entend des demandes de hausse du pouvoir d'achat. Certains habitants vivent avec très peu de moyens sur ma commune. On entend la souffrance... Mais je suis inquiet : ce mouvement des gilets jaunes n'a pas de leader et il faut maintenant des réponses du gouvernement : pourquoi pas un référendum ?"