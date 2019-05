Comment bien acheter à la foire de Tours? Les conseils de l'UFC-Que Choisir 37

Indre-et-Loire, France

Si vous allez à la foire de Tours, ne vous précipitez pas pour faire de gros achats. Les associations de consommateurs recommandent de faire jouer la concurrence et d'avoir au moins trois devis avant de s'offrir une cuisine, un salon, une cheminée ou des huisseries, par exemple. D'autant que sur la foire, passer commande vous engage immédiatement. Si vous changez d'avis après avoir signé le bon de commande, ça risque de vous coûter cher, comme l'explique Jean Vernet, de l'UFC-que Choisir 37 : "_En foire et en salon, c'est une particularité de la loi, l'acheteur ne dispose pas de délai de rétraction_. On constate qu'il y a souvent des réveils douloureux après, parce que les gens se font avoir. Si vous achetez quelque chose et que vous changez d'avis, vous perdez l'argent déjà versé, que ce soit un acompte ou la totalité de la somme".

Il n'y a qu'une seule exception : "_Si vous faites un achat avec la signature simultanée d'un crédit affecté, c'est-à-dire un crédit qui sert à financer l'objet ou le service acheté, ce crédit bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours_. Dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, vous pouvez changer d'avis sans que ça ne vous coûte rien, puisque la rétractation du crédit a pour effet d'annuler la vente car le crédit est lié à votre achat. En dehors de ce cas bien spécifique, il n'y a aucun délai de rétractation sur une foire".

En 2017, l'UFC a constaté qu'un tiers des exposants de la foire de Tours ne respectait pas l'obligation d'afficher un panneau rappelant qu'il n'y a pas de délai de rétractation

Normalement, les exposants sont tenus d'afficher sur leur stand un panneau qui rappelle que les acheteurs ne disposent pas de délai de rétraction. En 2017, l'UFC-Que Choisir avait toutefois constaté que 30 à 40% des commerçants n'avaient pas respecté cette obligation.