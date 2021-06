Comment bien choisir son cahier de vacances pour cet été ?

Ce n'est plus qu'une question de semaines avant les vacances d'été ! Vous êtes peut-être en train de tout organiser, transport, logement, et même l'éducation des plus jeunes en cherchant le meilleur cahier de vacances. Des conseils pour bien le choisir.

Redouté par de nombreux enfants l'été, le cahier de vacances est de nouveau d'actualité à deux semaines des premiers grands départs. Plus de sept parents sur dix en ont déjà acheté un, d'après un sondage Opinionway réalisé en juin 2019, pour maintenir le rythme et éviter un relâchement avant la rentrée. France Bleu recense quelques conseils pour mêler l'utile à l'agréable, des exercices ludiques pour éviter le calvaire aux écoliers.

Choisir un cahier de vacances adapté

Le cahier doit être adapté au niveau de l'écolier. Il ne fera aucun progrès avec le niveau supérieur ! Pire : il risque d'avoir envie d'abandonner. Autre conseil : prendre un ouvrage qui couvre les matières principales, et pas tout le programme de l'année ultra complet. Vérifiez également le sérieux de l'éditeur, qu'il soit bien spécialisé dans l'éducation. Pour vous aider, certains cahiers affichent la mention "conforme au programme".

Comment trancher entre le traditionnel "Passeport" et le cahier plus ludique, inspiré par exemple d'un héro Disney ? Le choix se fait en fonction de votre enfant, s'il est studieux ou tout l'inverse. Le mieux est d'aller l'acheter avec lui pour lui donner envie de le remplir pendant les vacances.

Apprenez à bien l'utiliser !

Pour plus d'adhésion, n'utilisez pas le cahier de vacances dès le début des vacances... Cela peut s'avérer contre-productif. Ne le commencez pas avant la deuxième quinzaine du mois d'août. En juillet, l'enfant doit décompresser, surtout après une année éprouvante à cause de l'épidémie. On s'y met donc un peu avant la rentrée pour réviser, pas plus d'une demi-heure par jour et le matin idéalement.

Même tarif pour les parents ! Il existe des cahiers de vacances pour adultes, et oui. Des jeux pour décompresser, mais aussi des livrets pour entretenir sa culture générale. Un cahier "Secret d'histoire" par exemple, où l'animateur Stéphane Bern nous apprend l'histoire de France à travers quizz et mots-croisés, ou un livret de l'association Sorocité pour en apprendre plus sur le féminisme, ou d'autres tirés des grands jeux télés comme Fort Boyard, Koh Lanta ou Qui veut gagner des millions, avec des épreuves sur papier. Vous avez le choix pour vous cultiver en bronzant !

à réécouter Les cahiers de vacances avec les éditions Magnard