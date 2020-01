Comment Châteauroux a séduit Bercy pour accueillir un centre de services des Finances Publiques ?

Châteauroux, France

Opération séduction réussie pour Châteauroux. La ville préfecture de l'Indre a été sélectionnée par Bercy, à Paris, pour accueillir un centre de services délocalisés des Finances Publiques. L'appel à candidatures a été lancé en octobre dernier. Selon le Ministère, Châteauroux remplit tous les critères de sélection pour accueillir un centre regroupant des services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Ces services sont situés aujourd'hui en Ile-de-France et dans les grandes métropoles. France Bleu Berry a pu consulter le dossier de candidature de Châteauroux Métropole.

Un territoire riche

Châteauroux sait tirer partie de sa position géographique : au sud de Paris, desservie par l'A20 et la ligne ferroviaire POLT. La mairie a aussi mis en avant sa politique de gratuité des transports et son aéroport qui, rappelons-le, possède la plus longue piste d'Europe. Ainsi Châteauroux a su profiter de sa position centrale dans l'Hexagone.

Châteauroux tire partie de sa position au centre de la France © Radio France - Elodie Rabelle

Autre atout : Châteauroux possède déjà le lieu idéal pour accueillir ce centre de services délocalisés des Finances Publiques : l'ex-Banque de France située en plein centre-ville. La succursale départementale a été rachetée par Châteauroux Métropole à l'automne 2019. Ce qui offre aux salariés des bureaux de 1 135m². Un lieu que l'Agglomération Châteauroux Métropole louera au prix avantageux de 5 000 euros par mois au lieu de 18.500 euros.

Les services des Finances Publiques prendront place dans l'ex-Banque de France © Radio France - Elodie Rabelle

L'ex-Banque de France offre plus de 1000m² de bureaux © Radio France - Elodie Rabelle

De plus, la ville reçoit la 4G de chaque opérateur et 75% des logements bénéficient de la Fibre, 100% d'ici un an.

Des garanties d'accueil

La candidature de Châteauroux a reçu le renfort des grandes entreprises locales. Ces dernières, comme Pyrex, ont livré des témoignages saluant l'accompagnement de l'Agglomération des nouveaux arrivants : l'entreprise avait recruté des employés qui sont venus avec leur famille.

L'usine Pyrex a soutenu la candidature de Châteauroux Métropole © Radio France - Elodie Rabelle

Les bailleurs sociaux comme l'OPAC36 et Scalis se sont aussi engagés à accompagner les familles des futurs agents des services délocalisés à Châteauroux dans leur recherche de logement.

Parmi les prestations d'accueil annoncées : un dispositif visant à faire découvrir le territoire, ses lieux de vie, sa gastronomie, son réseau de professionnels et son tissu associatif.

Vivre à Châteauroux : une alternative intéressante

Châteauroux Métropole a également avancé des arguments concrets à destination des agents qui viendront s'installer. La ville a par exemple vanté les avantages de son cadre de vie et les gains de pouvoir d'achat comparé à la vie parisienne.

Châteauroux a avancé des arguments concrets pour séduire © Radio France - Elodie Rabelle

Cette opération de délocalisation commencera en 2021. Jusqu'à 50 agents et leurs familles attendus à Châteauroux.