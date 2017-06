Comment éviter les cosmétiques dangereux

Nouvelle alerte sur les cosmétiques et les produits d'hygiène. Ils contiennent des molécules dangereuses selon l'UFC Que Choisir

L'association épingle aujourd'hui mille produits cosmétiques qu'on trouve aujourd'hui en rayon....C'est 600 de plus qu'une première liste de produits douteux publiée en février dernier. et ce sont les consommateurs qui ont eux même ajouté ces produits sur cette liste noire. Ils contiennent 12 molécules considérées comme préoccupantes, des perturbateurs endocriniens c'est à dire des substances qui bouleversent le système hormonal, des allergisants ou des molécules irritantes. Et le pire c'est que 23 des produits épinglés contiennent des substances qui sont carrément interdites mais qui sont toujours en vente.... Je vous épargne le nom des molécules mais sachez qu'on trouve entre autres un fond de teint sous forme de poudre minérale, un spray solaire pour enfants, un soin masculin pour les yeux et un gel coiffant. Des molécules dont les effets sont d'autant plus nocifs que ce sont des produits qu'on ne rince pas.

Comment s'y retrouver ?

Difficile de citer ici tous les produits qu'il faut éviter. Et encore plus celui des molécules mises en cause. BHA BHA, MIT, MCIT, parabens sous toutes ses formes sont les plus connus. Et pour cause : l'Union européenne n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord sur une liste de perturbateurs endocriniens pour ne citer que ceux-là. Impossible donc de bannir officiellement ces substances des cosmétiques et des produits d'hygiène. ... Il y a quand même quelques principes de base qui devraient devenir des réflexes. D'abord comme pour tous les produits industriels, plus la liste d'ingrédients est courte et mieux c'est. D'autant que les substances incriminées peuvent avoir des effets encore pires quand elles sont combinées. C'est l'effet cocktail. Deuxième réflexe : il faut savoir que les noms en latin correspondent à des produits naturels, ce qui n'est pas le cas des noms en anglais. A vous de prendre le temps de décrypter les étiquettes

Sur internet on peut trouver de l'aide ?

L'UFC Que Choisir propose sa très longue liste de produits à éviter sur son site internet en accès libre. Et 60 millions publie un numéro spécial sur les 150 produits cosmétiques et d'hygiène qui sont sûrs. Il existe aussi des applications pour smartphones comme Cleanbeauty, CosmEthics, Healthy living ou Think dirty. Mais aux dires des experts du magazine Numérama qui les ont testées, elles ne sont pas très efficaces dans la mesure où elles ont du mal à retrouver les produits que vous voulez vérifier...

Dominique Esway