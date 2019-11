Comment fonctionne l'appli "Mon compte Formation" pour trouver une formation professionnelle ?

Ce jeudi 21 novembre, le ministère de travail lance sur vos téléphones portables l'application Mon Compte Formation. Directement lié à votre compte personnel de formation (CPF), il doit permettre de sélectionner sans intermédiaire une formation près de chez soi et de la financer d'un clic.

Choisir une formation professionnelle aussi facilement que commander une pizza. C'est l'objectif de l'application lancée ce jeudi 21 novembre, "Mon compte formation". Une idée du ministère du travail, développée par la Caisse des dépôts et consignations pour un budget de 1 à 2 milliards. Elle concerne 28 millions d'actifs, salariés et chômeurs. Les trois et demi d'indépendants devront eux attendre avril 2020 pour pouvoir utiliser l'application.

"Mon compte formation" mode d'emploi

L'application veut supprimer les intermédiaires dans la recherche et le financement des formations : Pôle emploi et OPCO, les organismes chargés de budgétiser les sessions de formations. L'utilisateur est seul maître à bord devant l'écran de son smartphone.

Pour s'inscrire, il suffira de rentrer votre numéro de sécurité sociale et une adresse e-mail. Vous pourrez ensuite lancer votre première recherche par mots-clefs et par géolocalisation, pour trouver une session de formation près de chez vous. Près de 40.000 formations différentes seront proposées dès le premier jour.

Financé par votre compte personnel de formation

Depuis 2014, chaque français actif est doté d'un compte personnel de formation (CPF) qui se remplit chaque année. Le montant moyen de ce compte est de 1040 euros selon le ministère. C'est avec cette "cagnotte", que vous pourrez financer la formation qui vous intéresse, et s'il vous reste des anciens droits à la formation (DIF), vous pourrez les ajouter à votre cagnotte personnelle. Vous devez d'ailleurs les utiliser d'ici la fin 2020.

Une fois la formation sélectionnée, l'organisme organisateur doit vous recontacter dans les 48 heures. Il suffira alors d'un clic pour piocher dans votre cagnotte. Si la formation coûte plus cher que vos ressources disponibles, vous pouvez payer la différence par carte bancaire directement depuis l'application. Bémol : impossible pour le moment de compter sur la participation de votre entreprise, département ou région. L'option ce sera disponible en mars 2020.

Une idée nouvelle mais qui met de côté près de 17 millions de français atteints d'illectrisme, l'illétrisme électronique.