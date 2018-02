Auxerre, France

Abandons, adoptions, bénévoles : ça marche comment un refuge SPA ?

Déjà, c'est souvent bruyant ! Les chiens sont dans des enclos, propres, secs et promenés régulièrement par des bénévoles.

Une SPA, c'est un refuge pour des animaux abandonnés. Celle d'Auxerre recueille le plus souvent des chiens et des chats, mais il y a parfois des animaux insolites : des lapins, des pigeons et même des hamsters ! L'un d'eux attend une famille depuis deux mois.

L' abandon, en général, c'est un maître, qui vient frapper à la porte de la SPA pour se débarrasser de son animal. Il remplit alors un acte d'abandon, dans les règles. Parfois la SPA récupère les bêtes à la fourrières. Les animaux admis peuvent également être des chiens maltraités retirés à leurs maîtres.

SPA c'est un terme générique qui regroupe plusieurs associations indépendantes qui viennent en aide aux animaux, parfois reconnues d'utilités publiques, ce n'est pas une seule et même entité dont le siège est à Paris. Elles ne reçoivent aucune subvention, des SPA comme celles d'Auxerre ou Sens ne fonctionnent qu'avec des dons et des cotisations. Il y a 4 salariés à Auxerre.

Le plus grand problème des refuges, c'est que les places sont limitées !

A Auxerre il y a 49 places pour les chiens et une centaine pour les chats, mais tout est complet et la liste d'attente est longue : une dizaine de chiens dont les maîtres ne veulent plus sont inscrits en attente, sous un tableau blanc.

A la SPA de Sens, c'est même "archi" complet nous dit-on. Il y a 40 places pour les chiens 30 pour les chats.

Comment fait-on pour adopter ces petites (ou ces grosses !) boules de poils ?

Il suffit d'abord de venir les voir, et lorsqu'on a eu le coup de cœur, on s'engage, par écrit. c'est très sérieux pour éviter que prendre cela à la légère.

Les bénévoles posent aussi de nombreuses questions aux adoptants, sur leur lieux d'habitation, leur cadre de vie, pour savoir s'ils ont d'autres animaux etc. Il faut déterminer si la cohabitation est possible.

Enfin il ne faut pas oublier que l'adoption, ce n'est pas gratuit ! comptez 200 euros pour un chien de moins de 8 ans, (50 euros s'il est plus âgé) cela comprend les vaccins la puce et la stérilisation. C'est 100 euros pour un chat. Quelques temps après l’adoption, la SPA vient vérifier, à la maison, si tout se passe bien. Un dernier contrôle avant de laisser minous et fidèles compagnons profiter de leur nouvelle vie !