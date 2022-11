Comment Isère Attractivité entend promouvoir le département à l'avenir

Née en 2020 l'agence Isère Attractivité qui gère désormais la promotion du département, est actuellement en plein réflexion sur les actions qu'elle doit mener dans le futur. Un travail qui passe par la logique des produits et du terroir mais qui passe aussi par l'économie, les déplacement, les capacités d'accueil etc... Rencontre avec sa directrice générale Émilie Carpentier et son président, l'élu départemental Christophe Suszylo.

France Bleu Isère - Émilie Carpentier, Christophe Suszylo, Isère Attractivité depuis 2020 c'est un nom mais c'est aussi derrière toute une démarche, toute une logique de promotion du département. Aujourd'hui, on connaît la marque "Is Here" qui commence à se faire une notoriété. Qu'est ce que c'est d'autre ?

Émilie Carpentier - Effectivement, depuis 2020 et la création de l'agence Attractivité, on a pris un virage vraiment à 360 degrés par rapport aux missions traditionnelles qui étaient les nôtres jusqu'alors, c'est à dire les missions d'un CDT, d'un comité départemental du tourisme. Et on cherche aujourd'hui à s'ouvrir vraiment à d'autres thématiques. Je pense notamment à tout ce qui est économie, tout ce qui est isérois, habitants, fierté d'appartenance. Donc on travaille aujourd'hui sur toutes ces thématiques pour vraiment avoir un rayonnement sur l'ensemble de ces secteurs et valoriser une image extrêmement positive du département de l'Isère, en interne et en externe.

Pour l'instant, il y a "Is Here" qui est quelque chose que les gens voient. Quelles sont les autres démarches engagées ?

Christophe Suszylo - De nombreuses démarches. La plus récente, suite à une belle semaine du MOF Cuisine en Isère, c'est justement la création et la présentation d'un plat identitaire "Isère" pour fédérer cette belle mosaïque iséroise avec nos produits de qualité, de territoire, de terroir, AOC et IGP notamment, sur lequel nous travaillons avec le monde de l'apprentissage, le lycée hôtelier Lesdiguières, pour créer tout ça en début d'année. Donc voilà un projet de court terme.

Mais comment est ce qu'on dépasse finalement le produit labellisé "Is Here" ? Comment on va plus loin peut être que la cuisine, lesproduits de bouche ou les produits artisanaux ?

C.S. - On travaille avec une nouvelle gouvernance qui rassemble en fait des élus de tous les territoires isérois, mais également tous les acteurs du tourisme et du monde académique pour travailler ensemble, pour partager en transversalité des projets de demain en jouant sur des nouvelles expérimentations de projets justement pour accompagner tous nos territoires isérois.

É.C. - On peut rappeler déjà que la marque "Nos produits Is Here" qui est portée par le pôle agroalimentaire, c'est une déclinaison de notre marque de destination qui s'appelle "Alpes Is Here", qui est la marque sur laquelle on communique Cette marque, on la diffuse via un magazine semestriel. Mais on a évidemment bien d'autres projets. On travaille en lien avec les acteurs du territoire sur des projets liés aux mobilités, liés aux problématiques de recrutement, notamment avec les chambres de commerce et d'industrie... C'est tous ces projets là qu'on met en œuvre avec la marque "Is Here".

Qu'est ce qui compte pour un département en termes d'attractivité ? Il a son paysage, il a ses monuments, qu'est ce qui peut mettre d'autre en avant ?

É.C. - L'attractivité, c'est vraiment une politique globale. Vous parlez évidemment des monuments, de la richesse du paysage... On dit souvent que l'Isère est une mosaïque, donc elle est caractérisée vraiment par sa diversité. Donc, évidemment, il y a le côté sportif, le côté espaces naturels, le côté aussi proximité ville/campagne. Donc c'est tout ça qu'on essaye de mettre en valeur. Et c'est surtout le premier ambassadeur qui est isérois qu'on essaye de rendre fier de son territoire qui est souvent méconnu aujourd'hui encore.

C'est aussi aller peut être vers les besoins en hôtellerie, les besoins en accueil de congrès ? Ce genre de choses, ça compte aussi ?

C.M. - Oui, nous y travaillons. Vous me tendez la main avec, justement, le projet d'Alpexpo : une grande réflexion est en cours sur un équipement adapté pour recevoir un public extérieur, pour fédérer en Isère. Ça c'est relativement important pour nous. On a des capacités hôtelières, on a de belles pépites, quatre massifs, des plaines, des campagne, des produits identitaires, c'est important pour nous de continuer à les valoriser et que tous nos Isérois puissent en profiter aussi.

Est ce que vous avez fait des enquêtes sur l'image du département et, peut-être, ses défauts ?

É.C. - Ce qui ressortait de la dernière étude qu'on a pu mener, à l'été 2021, c'est justement que la diversité de l'Isère est à la fois un atout, mais aussi un frein. Un atout parce qu'elle est recherchée. Plus de 90 % des Isérois plébiscitaient cette richesse et cette diversité, mais également un frein parce qu'on peine de ce fait à définir clairement une carte d'identité de l'Isère. Donc ils ont du mal à s'identifier très clairement au territoire et on a du mal à faire ressortir un trait saillant du territoire. Donc c'est là dessus où a un rôle à jouer sur la fierté d'appartenance.