"Comment je vais payer ?" : à Amiens des locataires de la SIP en détresse face aux régularisations de charge

Des factures de 500 à plus de 1.000 euros à régler : voilà ce que certains locataires de la SIP quartier Étouvie à Amiens ont trouvé dans le courrier en ce mois de juillet. Il s'agit de la régularisation des charges de l'année 2022, au vu des provisions déjà réglées. Les deux tiers des locataires (65%) selon la SIP, vont recevoir un remboursement pour trop-perçu. Mais pour le tiers restant, il va falloir payer, et la facture s'annonce salée notamment en raison de l'augmentation du prix de l'eau chaude.

Des locataires en détresse face à une facture supplémentaire

Angélique, mère de famille, va devoir payer 572 euros cette année, notamment au vu de sa consommation d'eau chaude : "c'est vrai que les enfants veulent beaucoup de bains et de douches, c'est notre priorité. Mais je ne comprends pas une telle augmentation." C'est le prix du mètre cube facturé par Engie à la SIP qui a augmenté de 2 euros 50 euros en un an, au nom de l'inflation. La SIP indique "payer la facture des consommations de ses locataires, et ces derniers doivent rembourser intégralement ce qui a été déboursé pour eux."

La situation met Angélique en difficulté : "je ne touche que 900 euros, je ne mange qu'un repas par jour par rapport à mes enfants, et je vais aux Restos du Cœur. Il faut les rhabiller, leur acheter des fournitures scolaires, je n'y arrive pas." Des témoignages comme celui d'Angélique, Maryline Chireux en a reçu un dizaine en tant que représentante d'une des deux associations de locataires de la SIP à Étouvie, et elle s'inquiète : "cette année, avec toutes les augmentations, les gens vont dire "comment on fait ? On se nourrit, et on ne paye pas ce qu'il y a à payer".

D'après elle, une trentaine de locataires de la SIP doivent payer plus de 1.000 euros de régularisation de charge. Afin de les aider, elle propose une permanence samedi 29 juillet de 11h à midi près du Diapason pour trouver des solutions, comme l'échelonnement des paiements. La SIP assure par ailleurs "avoir appelé les locataires concernés par les plus gros montants de remboursements". Beaucoup ont aussi contacté le centre de relation clientèle et le service de gestion sociale. "Chaque situation est examinée au cas par cas", garantit le bailleur social.

Le prix de l'eau chaude en question

Pour Maryline Chireux, il est tout de même étonnant de voir le prix du mètre cube d'eau chaude passer de 9,76 euros à 12,24 euros le mètre cube en un an à la SIP, quant un autre bailleur social d'Amiens, AMSOM Habitat pratique des tarifs plus bas, soit 7,87 euros le mètre cube pour 2022. "Pourquoi c'est plus cher ? La différence est énorme pour les familles. D'accord, certains ont une très grosse consommation, mais on s'interroge."

La SIP indique que son prestataire, Engie, doit répercuter la hausse du prix de l'énergie, à savoir du gaz. C'est d'ailleurs ce que redoutait il y a plus d'un an l'autre bailleur amiénois , Amsom-Habitat.

La représentante des locataires voit aussi avec angoisse arriver l'année prochaine, et une nouvelle régularisation douloureuse en juillet 2024. Il faudrait pour cela augmenter les provisions versées chaque mois avec le loyer pour éviter d'en arriver là, mais auprès de foyers modestes étranglés par l'inflation. Les locataires de la SIP se sont d'ailleurs déjà mobilisés en début d'année 2023 pour éviter une trop forte augmentation de leurs charges.