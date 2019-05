Comment l'éditeur historique du code de la route a négocié le virage de l'uberisation des auto-écoles

Les auto-écoles manifestent ce lundi à Paris contre l'uberisation de leur métier et la concurrence des plates-formes en ligne. Aux Sables-d'Olonne, les Codes Rousseau, premier éditeur du code de la route en 1937, entreprend de négocier le virage numérique.

Vendée, France

"On a réussi, ou en tout cas, on s'efforce de réussir le tournant vers le numérique", sourit Daniel Goepp, le président des Codes Rousseau. Editeur historique du tout premier code de la route en 1937, l'entreprise sablaise est toujours basée au Château-d'Olonne aujourd'hui.

Pour vous donner une idée, il y a 6 ans j'avais un responsable informatique et deux développeurs. Aujourd'hui ils sont 11, et j'en cherche encore deux"

- Michel Goepp

Elle continue de vendre 400.000 exemplaires par an du code de la route, la moitié du marché français. Et alors que les auto-écoles manifestent ce lundi contre l'"uberisation" de leur métier et s'inquiètent de la concurrence des plates-formes en ligne, l'entreprise tire son épingle du jeu sur le numérique.

Ne pas briser le lien avec les auto-écoles

"On s'est demandé si on n'allait pas vendre du code en ligne directement aux élèves nous aussi. Mais ce n'est pas une bonne idée", explique Michel Goepp. "La théorie, c'est facile, mais pour la pratique de la conduite, les auto-écoles de proximité sont essentielles. Donc on s'est mis à leur vendre à elles du code en ligne, avec une plateforme en ligne sur laquelle leurs clients peuvent s'inscrire."

Le code papier, étrangement, continue de se vendre même s'il baisse un peu. L'élève ressent toujours le besoin d'avoir un ouvrage papier, même s'il s'exerce en ligne"

Selon le dirigeant, qui a aussi développé des simulateurs de conduite pour remplacer les premières heures de conduite avec l'apprentissage des bases, le tournant a même été bénéfique. "On vend moins de codes papier qu'avant, mais avec ce développement du numérique, les marges sont meilleures. Il n'y a pas à payer l'impression et l'expédition. Donc notre résultat s'améliore."