Comment l'ex région Midi-Pyrénées peut tirer son épingle du jeu dans le "tourisme d'intérieur"

Vous partez peut être dans votre département ou à 100 km à vol d'oiseau pour ce long week-end de l’Ascension. Pour ce week-end et ceux à venir, ainsi que pour les vacances, la région Occitanie et plus particulièrement l'ex région Midi-Pyrénées peut compter sur de nombreux atouts pour conquérir les touristes du coin et de la France entière. Un tourisme que l'on peut dire "d'intérieur" de part la provenance des touristes mais aussi parce qu'il n'y a pas la mer en Midi-Pyrénées. Mais il y a beaucoup d'autres choses !

Ansi, on peut penser à l'Ariège médiévale et préhistorique de Foix au Mas d'azil, Cordes sur ciel, la vallée du Lot, ou encore les gorges de l'Aveyron, qui font partie des 40 sites labellisés "Grands sites d'Occitanie Sud de France" par la Région. Et puis il y a aussi les rivières et les plans d'eau : le lac St de Ferréol de Montbel ou les bords de l'Ariège. Sans oublier les sentiers des Pyrénées ou les nombreuses voies vertes pour pédaler.

L'attrait de la campagne et de la ruralité

Les professionnels du tourisme espèrent que ces atouts sauront séduire les vacanciers, notamment Français, après deux mois de confinement et alors qu'il n'est pas sûr que les touristes étrangers puissent venir dans l'Hexagone cet été. Les professionnels se sont en tout cas engagés à rembourser les séjours en cas d'annulations liées au Covid-19.

Les gens veulent des structures à taille humaine - le directeur des Gîtes de France dans le Lot

Jean-Marie Péquignot est le directeur des "Gites de France" dans le Lot, qui accompagne 850 propriétaires pour un peu plus d'un milliers de gîtes. Les réservations sont encore hésitantes pour juillet mais ça commencé à frémir pour août et septembre dit-il. Et il voit bien que les clients changent leurs habitudes, et recherchent la campagne et la ruralité. "Des habitués des villages vacances veulent des structures plus à taille humaine", assure-t-il. La prise de risque est moindre en venant en gîte. Et les gens cherchent des échanges, il y a un retour de partage d'expérience et de consommation de vacances un peu différentes". Les gîtes de France dans le Lot ont par ailleurs offert 70 séjours à des soignants (entre juillet et novembre).

Des discussions avec les comités d'entreprises

Vincent Garel est le président du CRTO, le comité régional du tourisme en Occitanie. Le tourisme d'intérieur? Il y croit et il fait tout d'ailleurs pour le promouvoir. "On va faire de la communication mais on est aussi en discussion avec les agences de voyage et les comités d'entreprises. On leur dit : vous avez des produits d'Occitanie à proposer !"

Vincent Garel travaille aussi avec les offices de tourisme de chaque département pour proposer un guide aux personnes ayant une résidence secondaire en Occitanie. "Il faut leur permettre de découvrir ou redécouvrir tout ce qui existe autour d'eux pour consommer local et consommer du loisir", explique-t-il.

L'an dernier, la région Occitanie était la 4e région de France en terme de fréquentation touristique (dont 27 % d’étrangers) avec 14 milliards de chiffres d'affaires soit 10% du PIB régional pour plus de 39,4 millions de nuitées. Le secteur emploie plus de 108.000 salariés (saisonniers inclus). En 2018, on comptait 1 982 hôtels et 62.777 chambres; ainsi que 1453 campings, selon les chiffres de la Région.

Dans le Gers, on veut en profiter

José-Louis Pereira, directeur du comité départemental du tourisme du Gers était notre invité ce vendredi matin dans la matinale. Il explique les enjeux pour son département.