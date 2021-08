Comment la ville de Limoges tente de redonner vie à ses friches commerciales

Dans tout le centre-ville de Limoges, on compte environ 150 friches sur 800 commerces. Des locaux impossibles à vendre, jugés trop petits par les enseignes en recherche d'emplacement, trop chers et en mauvais état pour la plupart.

Si vous avez l'habitude de marcher dans le centre-ville de Limoges, vous avez sans doute remarqué ces panneaux "à Louer" ou "à vendre" qui fleurissent sur les vitrines des locaux. Certaines pancartes sont là depuis près de 4 ans. Il s'agit des rues entrantes en hyper-centre, en bout de parcours marchant comme la rue Haute-Vienne, la deuxième partie de la rue Adrien Dubouché, entre la rue Turgot et la place Denis Dussoubs, la première partie de la rue Jean-Jaurès par lesquelles les clients qui consomment ne vont pas jusqu'au bout, préférant faire une boucle.

Ces rues ont un rôle commercial mais les commerces sont en difficulté. Dans tout le centre-ville de Limoges, on compte environ 150 friches commerciales sur 800 commerces. Des locaux impossibles à vendre, jugés trop petits par les enseignes en recherche d'emplacement, trop chers et en mauvais état pour la plupart.

De longues négociations avec les propriétaires

Des agences négocient avec les propriétaires pour qu'enfin ils retrouvent un locataire ou un repreneur. Et ce n'est pas une mince affaire selon Claire Maçon, de l'agence Arthur Llyod, à côté de la place Jourdan : "par exemple dans la rue Fourie, un local était à 1100€ avec une partie de la toiture effondrée. On a renégocié la prise en charge des travaux par le propriétaire et une baisse de loyer à 800€. Ça faisait trois ans qu'il était vide, il fallait trouver une solution. Des locaux comme celui-là il y en a beaucoup".

Cette année, les repreneurs affluent

En parallèle, l'agence constate une reprise de ces locaux vacants : "L'après covid fait beaucoup de bien, on constate que beaucoup d'enseignes se relancent; elles veulent se développer parce que les gens ont de nouveau besoin de sortir, de faire les boutiques et de dépenser. De nouveaux projets émergent aussi. Il y a une réelle envie de redynamiser l'activité", selon Claire Maçon.

Un plan d'actions pour redonner vie aux friches

Pour continuer sur cette lancée, la Ville de Limoges va présenter au conseil municipal de septembre, une taxe sur les locaux vacants depuis plus de 2 ans et dont les propriétaires ont laissé en piteux état. Selon Samuel Mamdy, à la direction du commerce de la ville de Limoges, une pépinière commerciale a été mise en place pour sous-louer des locaux commerciaux à des porteurs de projets dont la Ville s'est assurée de leur rentabilité dans la vie locale.

On ressent une dynamique positive dans la ville"

Une cellule de veille à l'implantation commerciale a également été mise en place pour coordonner les efforts des acteurs publics dans un même sens pour retrouver des repreneurs ou agir sur la vacance.

Limoges Métropole, la Ville et la Chambre des commerces et d'industries se rassemblent pour cibler les problématiques locales et accompagner les commerces les plus stratégiques selon les rues : "On ressent une dynamique positive dans la ville. On met aussi en relation des porteurs de projets et de grandes enseignes nationales sur la plateforme iD City pour aboutir à de nouvelles installations d'activités sur le territoire limousin", renchérit Samuel Mamdy, en charge des questions commerciales à la ville de Limoges.