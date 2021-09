Comment le Covid a bouleversé la vie des restaurateurs

Quand on arrive dans le restaurant Le 5, que dirige Flore Pavy, près du musée de Grenoble, on ne voit qu'elles ! De petites affichettes accrochées un peu partout sur lesquelles on peut lire : " Tu as envie de travailler ? Vite ton CV. Beaux mollets assurés !"

"Cela fait deux mois que l'on cherche à recruter 15 personnes en CDI pour nos quatre restaurants, trois à Grenoble et un autre à Bernin. Mais on ne trouve personne." se désespère Flore Pavy. Son effectif idéal est de 60 employés, elle n'en a pour l'instant que 45.

La restauration n'a plus la côte

Pourtant, elle propose un plein temps, plutôt bien payé, mais cela ne séduit plus personne. "Les gens qui travaillaient dans la restauration, quand ils ont dû rester chez eux, tout en étant payés, à cause du Covid et du confinement, ont goûté à une autre vie. Une vie sociale, familiale, plus épanouie. On le sait, ce qui coince dans nos métiers, ce sont les horaires. Il faut travailler le soir, les week-ends, les vacances. Et ils n'ont plus envie de cela" constate, un peu amère, la jeune femme.

Abandons de poste en série

Alors, la cheffe d'entreprise a assisté à un nouveau phénomène. "Les abandons de poste se sont multipliés. Contrairement à une démission, cela vous permet de toucher le chômage. Et pour compléter, ils font des extras au black. C'est tout bénéfice pour eux. " Et elle, derrière, elle rame. Le risque est que ses salariés qui lui restent fidèles ne s'épuisent et elle aussi. "J'adore mon métier. Je me donne à fond. Mais, c'est difficile en ce moment. Certains soirs, _je dois fermer un restaurant pour laisser les autres ouverts_. Je ne suis pas la seule dans cette situation. Regardez dans Grenoble, il y a plein d'annonces pour trouver des serveurs!"

Quand le télétravail vide les restos

Carole, qui a ouvert son restaurant, l'arbre à thé, il y a 9 ans, souhaite passer la main et vendre son droit au bail © Radio France - Véronique Pueyo

Un peu plus loin, on pousse la porte d'un petit restaurant végétarien, L'Arbre à thé, créé par Carole il y a 9 ans. Tous ses plats sont faits maison, avec des ingrédients bios. Elle travaille seule et n'est donc pas, comme Flore Pavy, confrontée au problème du recrutement. Mais elle doit affronter d'autres difficultés.

"Depuis la réouverture de mon restaurant, après le dernier confinement, _ma clientèle a déserté. J_e n'ouvre que le midi et j'avais beaucoup de salariés qui travaillaient dans le quartier. Je pense que beaucoup sont passés en télétravail. Les habitudes de vie ont changé avec le Covid. Certains jours, je fais deux ou trois couverts. Cela ne peut pas durer !"

Carole s'en sort grâce aux aides qu'elle a touchées de l'Etat durant la crise sanitaire, mais la cagnotte fond comme neige au soleil, car elle doit payer ses charges, son loyer. " Je vais finir par mettre la clef sous la porte. Mais ce serait un crève-cœur. Alors, _je réfléchis à céder mon droit au bail pour que quelqu'un reprenne le restaurant_. Avec une nouvelle énergie ! En ouvrant aussi le soir, cela permettrait de trouver une nouvelle clientèle."

L'appel est lancé !