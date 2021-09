Comment le covid nous a privé de feux d'artifice cet été dans les Pyrénées-Orientales

Les grands feux d'artifice ont de nouveau été annulés cet été dans le département. Entre crise sanitaire et... forte tramontane pour le 14 juillet ! Un nouvel été à oublier pour les professionnels du secteur.

Si cet été s'est mieux déroulé que le dernier, 2021 ne sera non plus une grande année pour les artificiers des Pyrénées-Orientales. "En 2020, nous avions réalisé seulement 10 % de notre chiffre d'affaire habituel. Cet été, nous avons atteint 60 % du chiffre d'affaire..., " explique Patrick Caralp, le patron de l'entreprise Mille et Unes Etoiles à Perpignan, invité de France Bleu Roussillon ce lundi matin. "Heureusement qu'il y a eu les aides de l'Etat..."

La crise sanitaire est évidement passée par là. Le grand feu d'artifice de Collioure prévu mi-août a par exemple été annulé. "C'est sans compter aussi sur les communes de Canet, St-Cyprien, Torreilles ou Ste-Marie qui elles avaient, dès le début, prévu de ne pas organiser de grands rassemblements", poursuit Patrick Caralp. L'entreprise a aussi joué de malchance puisque le feu d'artifice de Perpignan a, lui, été annulé en raison de la tramontane. Le patron espère maintenant "sauver les meubles à la fin de l'année avec de nouveaux spectacles pour Noel et le Nouvel An".