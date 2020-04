Comment les artisans chocolatiers des Alpes-Maritimes s'organisent-ils pour cette Pâques en confinement ?

Les pâtissiers et chocolatiers des Alpes-Maritimes s'organisent pour livrer ou vendre "sans contact" les chocolats de Pâques. France Bleu Azur soutient les artisans et vous propose une liste (la plus exhaustive possible) des services proposés par vos commerçants locaux.

La pâtisserie Serge Serainsur la place Garibaldi de Nice est ouverte du mardi au dimanche de 8h30 à midi, avec des dispositions sanitaires renforcées, pas plus de 2 personnes dans la boutique, vous entrez d'un coté et sortez par la porte du salon de thé.

Un service de livraison sur Nice et ses alentours est proposé pour Pâques :

Choco mon amour sur la route de Canta Galet à Nice ouvre toujours son atelier (mais ne reçoit qu'un client à la fois) et propose 2 solutions pour retirer vos chocolats de Pâques :

La livraisons à domicile

Un drive pour retirer vos commandes sans sortir de votre voiture

Les boutiques LAC de La Trinité (du mardi au samedi de 10h à 13h) et de l'avenue Barlat à Nice (du mardi au samedi de 10h à 13h) sont ouvertes mais si vous ne pouvez pas vous déplacer l'équipe LAC vous livre à domicile ! Un nouveau service de livraisons "pour que nous ne tombions jamais en panne de douceur" dit le chocolatier sur sa page Facebook :

Livraison vélo dans Nice : 5€ la livraison - gratuit dès 30€

Livraison camion: La Turbie, Nice, La Trinité, Drap, Conte. 15€ de livraison - gratuit dès 40€

Colissimo 30€ le franco

Chronopost 100€ le franco

Pour commander des moulages non disponibles sur le site internet, il faut appeler le magasin de la rue Barla au 07 85 51 98 69‬

2 livraisons spéciales sont prévue de Cannes à Monaco

Le Vanillier de Nice, fermé un temps a réouvert sa boutique depuis le jeudi 2 Avril, tous les matins de 9h à 13h vous pouvez découvrir les créations pour Pâques de François Ducroux.

Les livraisons sont prévus mercredi, jeudi et vendredi après-midi sur le secteur de Nice (min achat 40€) et communes limitrophes (min achat 60€).

L'oiseau d'Or à Nice et Cagnes-Sur-Mer se mobilise aussi pour les fêtes de Pâques, les boutiques sont ouvertes le matin de 9h à Midi place De Gaulle à Cagnes-Sur-Mer et l'après-midi de 14h à 16h30 rue de l'hôtel des Postes à Nice.

La maison Duplanteur de Grasse, l'unique manufacture de chocolats de la Côte d'Azur n'a jamais arrêté la production de ses chocolats et de ses tablettes pures origines. La boutique du 22 rue Marcel Journet de Grasse est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h et un service de livraison sur Grasse est possible.

Le chocolatier Christian Camprini ouvre ses 2 boutiques (à Valbonne : 11 rue de la rue République à Valbonne de 9 h à 12 h 30 h du mardi au samedi inclus et à Cannes de 9 h à 12 h 30 h le mardi, jeudi et samedi) mais propose aussi des livraisons dans la région de Valbonne uniquement.

La pâtisserie et chocolaterie de Philippe Brit ouvre sa boutique de Cannes seulement le matin du mardi au samedi de 9h à 13h afin assurer des livraisons à domicile ou la préparation des commandes.

Vous choisissez sur le site internet et vous récupérez vos chocolats en Drive (jour et heure définis), vous pouvez aussi être livré à domicile avec un planning précis :

Le Cannet : jeudi 2 avril (dernière prise de commande le mercredi 1er avril)

Cannes la Bocca : vendredi 3 avril (dernière prise de commande le jeudi 2 avril)

Golf Juan : samedi 4 avril (dernière prise de commande le vendredi 3 avril)

Mandelieu : mardi 7 avril (dernière prise de commande le lundi 6 avril)

Mougins: mercredi 8 avril (dernière prise de commande le mardi 7 avril)

Livraison sur Cannes du mardi au samedi l’après midi

Loélia Pissot, installée boulevard de la République à Cannes ouvre sa boutique et assure la livraison à domiciles des commandes de Pâques.

Fabrice Zuppo l'amoureux du chocolat de la rue Alberti à Nice ne manque par d'énergie et d'humour en cette période de confinement, il distille sur sa page Facebook pleins de phrases positives et des citations qui donnent envie de manger du chocolat "Qu'est-ce que la santé ? C'est du chocolat !" d'Anthelme Brillat-Savarin, ou ce sondage que l'on suppose être "très sérieux" : 9 personnes sur 10 aiment le chocolat et la dixième ment !

Surtout la boutique XOCOALT livre GRATUITEMENT quasiment partout dans les Alpes-Maritimes et pense aussi à nos vallées une tournée de livraison est prévue ce dimanche 5 avril pour la Vésubie (l'artisan donne rendez-vous au pont Durandy à la sortie de Plan-Du-Var), pour la Tinée (l'artisan vous attends à Saint-Sauveur-Sur-Tinée sur la place du village), pour la vallée du Var (le point des rendez-vous est à la Mescla). Les livraisons sont aussi assurées sur Nice, Cannes, Antibes, Saint-Laurent-Du-Var, Cagnes-Sur-Mer, Monaco, Menton, Roquebrune, La Turbie, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu et Eze.

Les commandes se font au 04 93 91 29 54 ou sur internet

Artisans, France Bleu Azur vous soutient, envoyez vos informations sur les livraisons des fêtes de Pâques par mail à nicolas.merou@radiofrance.com afin de mettre à jour cet article.