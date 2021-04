Comment les entreprises vont s'adapter aux nouvelle mesures décidées dans l'Yonne ?

Fermeture des écoles et des commerces non essentiels. Recours systématique au télétravail dans les entreprises. Le casse tête commence de nouveau pour les salariés et les entreprises pour permettre aux parents dès la semaine prochaine de s'occuper de leurs enfants à la maison.